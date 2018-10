Best of lonely 2019 : la Normandie dans le top 10 des régions à découvrir

Comme chaque année depuis 14 ans, Lonely Planet édite son Best Of annuel et dévoile les dix pays, dix régions et dix villes à découvrir en 2019 pour leur originalité ou leur actualité.

Résultat d'une enquête menée auprès de ses auteurs, trente destinations en Europe et dans le monde ont été sélectionnées au total.

La Normandie dans le top 10 des régions

Cocorico. Une destination française figure dans le palmarès puisque la Normandie a été élue comme l'une des meilleures régions du monde à visiter en 2019. Incontournable pour son patrimoine historique et sa gastronomie, la région qui célèbrera, l'année prochaine, le 75e anniversaire du débarquement monte sur la 9e marche du podium.

Plus au sud, c'est la région du Piémont, en Italie qui arrive en tête de cette catégorie. Elle est suivie des Castkills, région située au nord de la ville de new York, ainsi que du Nord du Pérou.

Le Red Centre et ses paysages rougeoyants, au nord de l'Australie, ainsi que les Highlands et les îles d'Ecosse arrivent quant à eux respectivement à la 4e et 5e position.

le Sri Lanka : the place to be en 2019

Alors que le Sri Lanka attire toujours plus de voyageurs ces dernières années, la larme de l'Inde arrive sur la première marche des pays à visiter en 2019. Avec l'Allemagne et le Zimbabwe, ils forment un top 3 éclectique.

Le Panama, le Kirghizstan montent sur la 4e et 5e marche du podium. La Jordanie, l'Indonésie, la Biélorussie, Sao Tome et Principe et le Belize viennent quant à eux clore ce Top 10.

Copenhague, Shenzhen et Novi Sad top 3 des villes à visiter en 2019

Arrivée en pole position, la capitale du Danemark sera la destination à privilégier pour un city break l'année prochaine. Elle est talonnée par la ville moderne de Shenzhen, au sud-est de la Chine, puis Novi Sad, située aux abords du Danube, en Serbie.

Miami et son art de vivre ainsi que Katmandou au Népal se placent à la 4e et 5e place.

La mégapole de Mexico (Mexique), la vibrionnante Dakar (Sénégal), la dynamique Seattle (USA), l'authentique Zadar (Croatie) et l'impériale Meknès (Maroc) ferment la marche de ce top 10.