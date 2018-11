Clique TV, une nouvelle chaîne dans l’air du temps

Mouloud Achour lance Clique TV à partir du 4 novembre. Une nouvelle chaîne à découvrir dans les offres Canal+.

Elle sera également accessible via les offres Panorama TV by Canal chez Free, et Famille by Canal chez Orange. « C’est la chaîne généraliste de la nouvelle génération », explique Mouloud Achour dans un communiqué. « Elle ne s’intéresse pas à l’actualité mais au monde actuel », poursuit-il. L’animateur s’est entouré de ses fidèles pour ce projet, avec notamment l’émission quotidienne Clique Claque présentée par Sébastien Abdelhamid et l’humoriste John Sulo, qui accueilleront chaque jour une personnalité pour parler, dans le style décontracté habituel, de culture et d’engagement. Karim Bennani, journaliste sportif de Canal+, présentera un programme hebdomadaire sur le sport (Clique Sport). Le DJ Cut Killer aura également son émission, Cut & Clique, où il présentera son album du moment. L’humoriste Mathieu Madénian, le magazine féminin Paulette, ou encore l’entrepreneur Ryad Boulanouar auront également droit à leur émission. « Le coktail est simple : parole et musique. De la bonne musique, des prises de paroles, des reportages, des jeux vidéo, de l’humour où les artistes ont le pouvoir », résume Mouloud Achour.

La consécration de Mouloud achour

Le lancement de Clique TV est une consécration majeure pour l’animateur arrivé sur Canal+ à la moitié des années 2000. En 2013, la première version de Clique voit le jour sur la chaîne cryptée avant d’être arrêtée en raison d’audiences décevantes. Un événement loin de décourager Mouloud Achour qui a poursuivi l’aventure sur Youtube, avec également un site internet dédié. Une persévérance qui a porté ses fruits puisque, entre 2014 et 2017, l’émission a réussi à se construire une audience, et à décupler sa puissance virale grâce, notamment, à un éclectisme revendiqué, et des interviews de personnalités à la fois décalée, intelligente, et drôle. Mouloud Achour ne fait aucune discrimination, et peut converser aussi bien Kanye West, Noam Chomsky, Jain, Eric Cantona, LeBron James, Kylian Mbappé, Ai Weiwei, Tinker Hatfield, Mathieu Kassovitz, Claude Hagège, Kendrick Lamar, ou encore Vin Diesel.

Canal+ ne s’y est pas trompée et, à la rentrée 2017, a permis à Mouloud Achour de faire son retour à l’antenne avec Clique Dimanche, qui bénéficie d’une diffusion en clair tous les dimanches à 13h50, et qui cette fois, enchaîne les succès d’audience. Le 4 novembre, la chaîne Clique TV se lance. Une juste récompense pour l’animateur qui a su bâtir une émission autour d’un concept et d’une identité en prise avec la nouvelle génération sans jamais dévier de sa course, et qui composent désormais la colonne vertébrale d’une chaîne de télévision à part entière.