Miss France 2019 : Tout savoir sur Emilie Bachellereau, Miss Bretagne

Le 29 septembre dernier, à Fougères dans le département d’Ille-et-Vilaine, Émilie Bachellereau remportait l’élection de Miss Bretagne, lui ouvrant les portes de Miss France.

À 22 ans, l’étudiante rennaise en management, marketing, communication événementielle, de Larmor-Plage, voit son rêve se réaliser.

La Miss aux yeux de chats s’était déjà présentée au concours l’année dernière et avait terminé troisième dauphine. Elle avait persévéré et tenté sa chance cette année, sans forcément penser à gagner. «Je me suis dis c’est pas vrai, j’ai cru à une blague, mais comme tout le monde me fixait je me suis dis, ok faut que j’avance. C’est mon père qui m’a poussée, il a des rêves plein les yeux pour moi et force est de constater qu’il avait raison d’y croire. Je suis très heureuse et très émue», a-t-elle réagi auprès de Ouest France.

Félicitations à Emilie Bachellereau élue Miss Bretagne 2018 pour #MissFrance2019 pic.twitter.com/l4LzTGnDUg — Miss France (@MissFrance) 29 septembre 2018

La jeune femme poste régulièrement des photos sur son compte Instagram «emiliebachellereauoff», qui rassemble déjà plus de 4000 abonnés.

Emilie tentera, le 15 décembre prochain sur la scène du Zénith de Lille, de succéder à Laury Thilleman, la dernière Bretonne à avoir remporté l’écharpe de Miss France, en 2010.