Miss France 2019 : Tout savoir sur Paméla Texier, Miss Champagne-Ardenne

Pamela Texier a 22 ans et mesure 1,70 m. Originaire de Sillery, dans la Marne, la jeune miss est étudiante en deuxième année de master MEEF (métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation) à Reims, et souhaite devenir professeur des écoles.

L’année dernière, la jeune femme avait déjà tenté sa chance mais finissait au pied du podium, raflant le titre de deuxième dauphine de Miss Champagne-Ardenne 2017.

Cette année, Paméla savoure sa victoire et espère vise encore plus haut, avec l’écharpe tant convoitée de Miss France 2019.

«J’ai beaucoup travaillé la démarche»

«Je me suis énormément préparée chez moi, je m’entraînais à défiler des heures et des heures sur mes talons, a-t-elle raconté à L’Union. J’ai beaucoup travaillé la démarche, les poses qu’ils demandent à Miss France. Sans oublier la préparation physique, même si j’ai toujours fait beaucoup de sport.»

Pour ce concours tant attendu, la jeune femme redouble d’efforts et s’est inspirée de la même technique qu’Iris Mittenaere pour Miss Univers : «Je vise vraiment l’élection Miss France alors j’ai regardé en boucle les émissions, ainsi que les show Victoria’s Secret pour la démarche, l’attitude, les poses à avoir.»

Sur Instagram, Paméla cumule déjà plus de 3000 admirateurs, et publie de nombreuses photos glamour mais aussi des photos de son quotidien, entre bons repas et conseils lecture.

Après sa victoire à l’élection Miss Champagne-Ardenne, la jeune femme avait notamment écrit «MERCI pour votre soutien, c’est en partie grâce à vous que je suis sur la première place du podium... Champardennais, ayez confiance en moi».