Cinq choses à savoir sur Barbie

Barbie n'est peut-être pas la «potiche» blonde que l'on croit. Celle qui fête en 2019 ses 60 ans est en effet une figure de l'émancipation de la femme.

La star des chambres des petites filles a déjà une longue histoire derrière elle. Qui est-elle vraiment ? Voici cinq clés qui sauront peut-être aider les plus réfractaires à comprendre un peu mieux la "bimbo" en plastique.

1959 : naissance d'une femme

Silhouette galbée et longiligne, taille fine, yeux de chat ... Lorsqu'elle est lancée par la maison Mattel en 1959, Barbie possède déjà tout ce qui la compose aujourd'hui. C'est en regardant jouer sa fille Barbara avec des petites poupées de papier représentant des adultes que Ruth Handler, l'une des fondatrices de Mattel, a eu l'idée d'une poupée en forme de femme, bien éloignée des baigneurs et des poupons avec lesquels s'amusaient les petites filles. Avec de tels jouets, la jeune maman espérait ainsi que sa petite fille puisse enfin se projeter dans une vie de femme, plutôt que dans une existence de mère au foyer.

Une poupée qui dit nom

Inspirée de la poupée publicitaire allemande Lili, Barbie est lancée accompagnée de sa petite histoire : elle s'appellerait Barbara Millicient Roberts, aurait une famille et des amis clairement identifiés. Son âge ? Flou... histoire que les enfants puissent autant l'imaginer étudiante que lycéenne ou jeune femme active.

Des vies diverses

Barbie a embrasé plus de 150 métiers. Loin de n'être que la maman épanouie, Barbie s'est mise au travail immédiatement. Parmi ses nombreux jobs, elle a pu devenir aussi bien vétérinaire que paléontologue, médecin, pilote de course, informaticienne, danseuse ou officier de police. Elle fut même par quatre fois candidate à la présidentielle et astronaute en 1965, avant donc Neil Armstrong en 1969. De quoi laisser le choix aux petites filles pour leurs envies futures.

© Mattel

Un petit ami, vite !

Barbie n'est restée que très peu de temps célibataire. Son petit ami de toujours, Ken, a fait son apparition dès 1961. Lui aussi a pu changer de look selon les époques. Ses coiffures notamment ont évoluées, tout comme ses costumes.

Des bonnes "fées" sur son berceau

Barbie n'a pas échappé à l'oeil aiguisé du milieu de la mode. De nombreux créateurs se sont penchés sur cette "figure féminine" afin de lui créer des robes d'exception, souvent représentatives d'une époque. Parmi les stylistes les plus connus à avoir imaginé des tenues à la jeune femme : Thierry Mugler, Christian Lacroix, Jean-Paul Gaultier, Agnès B, Christian Louboutin.

Barbie Dior, 1997 (à l'occasion des 50 ans du tailleur bar) ©Mattel