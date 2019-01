Des passagers d'un train «dérangés» par Paul Pogba et son équipe

Paul qui ? Alors que deux retraités australiens étaient installés dans un train en Angleterre, ils ont été importunés par deux jeunes hommes, qui jouaient au Uno trop bruyamment à leur goût.

Conscients de leur tapage, ces derniers sont allés s’excuser auprès du couple. Pour se faire pardonner, l’un des joueurs de cartes leur a proposé de prendre une photo avec lui.

Ne sachant pas de qui il s’agissait, le père a poliment accepté, puis a envoyé le cliché à son fils, Nathan.

Pensant d’abord à une blague, ce dernier, grand fan de football, lui a répondu qu’ils venaient, sans le savoir, d’être pris en photo avec le champion du monde français Paul Pogba.

Nathan a alors compris que ses parents étaient dans le même wagon que l’équipe de Manchester United, sans en avoir la moindre idée. Il a ensuite publié sur les réseaux sociaux sa conversation avec eux.

Then, this morning, I wake up to a few messages.





They're from Mum and Dad.

— Nate Patrick (@N8NathanPatrick) 20 janvier 2019