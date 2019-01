Tout savoir sur Silvàn Areg, en lice pour représenter la France à l’Eurovision

Silvàn Areg, auteur et interprète atypique, fait partie des 8 finalistes qui espèrent finir vainqueurs de la finale de Destination Eurovision, qui aura lieu samedi 26 janvier.

Né le 18 mai 1979 à Clermont-Ferrand, Silvàn Areg, de son vrai nom Sylvain Hagopian, contribue à différents groupes de rap dans les années 1990. En parallèle, il devient professeur d'EPS. Il commence tout naturellement sa carrière dans la musique comme rappeur, sous le nom de «Casus Belli» dans les années 2000, et sort son premier disque, «Lyon», qui sera suivi d'autres EP et albums.

Après avoir fait une pause à la fin des années 2000, Silvàn Areg revient en 2016 comme co-auteur-compositeur de trois chansons de Claudio Capéo dont «Un homme debout».

En parallèle, sous le pseudonyme Caz B, il se lance dans la pop urbaine avec notamment «Sale Journée». L'année suivante, il reprend son identité de rappeur pour sortir deux albums (CB2K17 en 2017 et CB 2.0 en 2018).

Mélange des genres

Le chanteur concourt cette année à Destination Eurovision avec sa chanson de pop urbaine «Allez leur dire» (au départ «Le Petit Nicolas») sous une nouvelle identité : Silvàn Areg (Areg signifiant soleil en langue arménienne).

Cette chanson est née de sa collaboration avec un autre artiste de la scène urbaine lyonnaise, Mamadou Niakate dit «Doutson», qui concourt lui aussi à Destination Eurovision 2019 avec sa chanson «Sois un Bon Fils».

Le chanteur a été contraint d'en changer le titre pour l’Eurovision, car les ayants droit de Sempé et Goscinny, illustrateur et auteur du personnage de fiction qu’est «Le Petit Nicolas», ont estimé que le titre de la chanson faisait «trop référence à [l'] univers» de l’œuvre littéraire écrite entre 1956 et 1965.

Il détonne avec un style musical atypique et entraînant, mélange de chanson traditionnelle française et de multiples sonorités actuelles entre pop, reggae, variété et hip-hop.