Ce fan n'a raté aucun des 2.000 matchs de son équipe depuis 50 ans

C’est sans doute le supporter le plus acharné du monde. A 63 ans, Steve Percy n’a manqué aucun match de son équipe de football, le Barnet FC, un modeste club de la banlieue de Londres évoluant en 5e division, depuis cinquante ans.

La dernière fois, c'était une après-midi de shopping de 1968 qui lui avait fait perdre la notion du temps, et l’avait empêché d’arriver au stade à l’heure. Steve s’est alors promis qu’on ne l’y reprendrait plus, et a depuis enchaîné 2.020 rencontres consécutives, à domicile comme à l'extérieur.

Cela représente l'équivalent de plus de 126 jours, ou environ 4 mois, passés dans les stades, sans compter les matchs qui finissent en prolongation ou aux penaltys.

Et ce ne sont pas les événements familiaux qui freinent son obsession, puisqu’il a même raté la cérémonie de mariage de son frère : «Je me suis dépêché après le match pour rentrer, me changer et arriver à la réception à 18h.»