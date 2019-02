Césars 2019 : Elie Semoun débarque en slip de bain

En slip de bain, Elie Semoun est venu, sur la scène de la salle Pleyel, remettre le César des Meilleurs costumes.

L’humoriste est d’abord apparu en peignoir bleu, qu’il a finalement fait tomber sous les rires de l’assemblée, pour dévoiler un superbe slip de bain assorti.

«J'étais en femme face à Dustin Hoffman, je devais être en peignoir face à Robert Redford. La prochaine fois, je serai en écolier face à Kevin Spacey. Ou en rabbin face à Mel Gibson», a lancé Elie Semoun.

Elie Semoun est venu remettre le César des Meilleurs costumes dans son plus beau peignoir !





44e Cérémonie des #César2019 en clair, direct et exclu sur @canalplus et @myCANAL https://t.co/n2kRTiMKpc pic.twitter.com/JC5FWyh2ty

— cinemacanalplus (@cinemacanalplus) 22 février 2019