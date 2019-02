Césars 2019 : l’entrée fracassante de Kad Merad en Freddie Mercury

Kad Merad n’a pas lésiné sur les moyens pour ouvrir cette 44e cérémonie des Césars qui se tient à la salle Pleyel, à Paris.

Choisi comme maître de cérémonie pour succéder à Manu Payet, Kad Merad est arrivé en grandes pompes, grimé en Freddie Mercury, couronne sur la tête et cape rouge.

L’acteur et humoriste a entonné un medley retentissant des plus grands tubes de la légende, légèrement modifiés pour l’occasion…

Entre «Bohemian Rhapsody» et «We are the Champions», Kad Merad a revisité, avec humour, le répertoire du groupe culte, sous le regard amusé des nombreuses stars présentes dans la salle Pleyel.