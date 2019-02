Game of Thrones saison 8 : de nouvelles images inédites

Alors qu’il reste moins de cinquante jours avant le lancement tant attendu de la saison 8, HBO a dévoilé de nouvelles images inédites de Game of Thrones.

La chaîne a publié une vidéo promotionnelle de ses programmes pour l’année 2019. Au milieu des images de films, de séries, de documentaires et des émissions phares de HBO, c’est surtout les quelques extraits de l’ultime saison de Game of Thrones qui ont retenu l’attention.

un Dragon, Arya et le Roi de la Nuit

On y aperçoit ainsi un dragon survolant une armée en marche. Arya Stark découvre alors, non sans un certain plaisir, la bête pour la première fois.

En toute fin, les visages de plusieurs personnages se succèdent : le Roi de la Nuit, Daenerys, Jon Snow ou encore plus surprenant Tormund, que l’on croyait mort dans la saison 7. La vidéo montre en dernier plan les images du Mur s’effondrant.

Malgré ces nouvelles images puissantes, il faudra encore attendre quelques semaines avant de découvrir le final de la série à succès. La huitième et dernière saison de Game of Thrones sera lancée le 14 avril prochain.