Tout savoir sur la deuxième édition du Festival Canneseries

La deuxième édition du Festival Canneseries se tiendra du 5 au 10 avril prochain à Cannes pour cinq jours d’avant-premières, de projections, de masterclass, de rencontres avec des talents, et bien évidemment de remise de prix.

Après une première saison réussie, Canneseries revient à Cannes avec l’ambition de continuer sa mission de valorisation et d’incarnation des séries. Festival gratuit et ouvert à tous, il permet aux fans de découvrir les talents d’aujourd’hui et de demain au cours des cinq jours que dure l’événement. «La première saison a montré que nous avions tenu notre engagement, qui était celui faire découvrir au public de nouveaux talents, de nouvelles séries, de nouveaux genres, de nouvelles formes de narration», explique Fleur Pellerin, la présidente du Festival.

«Il y a eu de très belles histoires, comme ‘When heroes fly’, une série israélienne qui remporté le Prix de la meilleure série, qui n’avait pas été acheté à l’international, et qui a finalement battu tous les records d’audience en Israël, a été signée pour une saison 2, va faire l’objet d’un remake aux États-Unis, et a été acheté dans la foulée par une grande plateforme (Netflix, ndlr) où elle est diffusée dans le monde entier avec beaucoup de succès. C’est exactement ce genre d’histoire que nous avons envie de continuer à apporter à Canneseries», poursuit-elle.

WELCOME TO #CANNESERIES!



Discover the whole program of Season 02 on https://t.co/EE3CefYkYm



From 5 to 10 April in Cannes





(Free access to all events) pic.twitter.com/jsfX39H0p4 — CANNESERIES (@CANNESERIES) 13 mars 2019

Quelles sont les séries en compétition ?

Cette deuxième édition voit dix séries intégrer la compétition officielle. Une sélection réalisée à partir de 140 fictions de 39 nationalités différentes :

Bauhaus – A new era (Allemagne)

How to sell drugs online (fast) (Allemagne)

Junichi (Japon)

Magnus (Norvège)

Nehama (Israël)

Perfect Life (Espagne)

Studio Tarara (Belgique)

The Feed (Royaume-Uni)

The Outbreak (Russie)

The Twelve (Belgique)

Quelles sont les séries hors-compétition ?

Six séries seront présentées hors-compétition, dont Vernon Subutex (qui sera diffusée en avril sur Canal+), réalisé par Cathy Verney, et avec Romain Duris dans le rôle principal, qui sera projetée en avant-première le jour de l’ouverture du Festival Canneseries, le 5 avril, au Palais des Festivals de Cannes.

Les autres séries à découvrir sont :

Beecham House (Royaume-Uni)

NOS4A2 (États-Unis)

Now Apocalypse (États-Unis)

The Rook (États-Unis)

Years and Years (Royaume-Uni)

Qui sont les membres du jury ?

Un président et cinq jurés. Le jury sera présidé par Baran bo Adar, le showrunner d’origine suisse connu pour avoir piloté la série allemande de Netflix, Dark. Il sera accompagné de Stephen Fry, acteur et humoriste britannique, de l’actrice italienne Miriam Leone, qui a notamment joué dans la série Squadra Criminale, la comédienne franco-britannique Emma Mackey qui crève actuellement l’écran dans la série Sex Education sur Netflix, Katheryn Winnick, l’incontournable Lagertha dans la série Vikings, et le compositeur français Robin Coudert. – aka ROB – qui a notamment signé la bande son de la série Le bureau des Légendes.

Quels sont les autres événements à découvrir pendant le Festival ?

Canneseries met également à l’honneur les séries courtes avec une compétition officielle où vont s’affronter dix fictions d’une grande originalité.

Les séances spéciales, à l’espace Miramar, permettront d’avoir accès à des Masterclasses avec la comédienne britannique Diana Rigg, mais aussi Steven Knight, le créateur de l’excellente Peaky Blinders.

Des rencontres et avant-premières avec les équipes des séries populaires que sont Plus belle la vie, Les mystères de l’amour et Alice Nevers sont au programme, ainsi que la projection de documentaires, la découverte de formats courts, et la possibilité d'assister à des débats.

Nos séances spéciales… (et plus à venir !)



Our special events… (and more to come!)#CANNESERIES pic.twitter.com/gcQ4gD6C0l — CANNESERIES (@CANNESERIES) 13 mars 2019

Comment assister à Canneseries ?

Le public est invité à venir participer aux projections et aux événements du Festival en retirant leurs billets via la billetterie en ligne à partir du 22 mars. A noter que 5.000 billets seront réservés aux Cannois entre le 19 et le 22 mars.

Animée par Monsieur Poulpe, la cérémonie de clôture sera retransmise en direct, le 10 avril prochain, sur Canal+.