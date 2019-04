«The Crown» a trouvé celle qui incarnera Lady Diana dans la saison 4

Après une longue période de recherche, «The Crown» vient de dénicher celle qui jouera le rôle de Diana Spencer dans la saison 4 de la série de Netflix, rapporte le site The Hollywood Reporter. Il s’agit de la comédienne Emma Corrin.

Inconnue du grand public, Emma Corrin aura la lourde responsabilité d’interpréter le rôle de la future princesse de Galles dans la saison 4 de «The Crown», dont le tournage doit débuter à la fin de l'année 2019.

«Emma est un talent exceptionnel qui nous a captivé lors de ses auditions pour le rôle de Diana Spencer. En plus d’avoir l’innocence et la beauté de Diana dans sa jeunesse, elle possède également la profondeur et la complexité nécessaire pour incarner cette femme incroyable passée du statut d’adolescente anonyme à celui d’icône de toute une génération», explique le créateur de la série Peter Morgan selon le site The Hollywood Reporter.

La jeune actrice s’est dit «excitée et honorée» de rejoindre le casting de la saison 4 de The Crown. «Je suis scotchée devant la série depuis le premier épisode, et de penser que je vais désormais intégrer cette famille pleine de talent paraît juste irréelle», a-t-elle notamment commentée sur le compte Twitter de la série.

Emma Corrin sera prochainement au générique de Misbehaviour, un film avec Keira Knightley sur l’influence du Mouvement de libération des femmes lors du concours de Miss Monde en 1970 qui couronnera, pour la première fois de son histoire, une femme noire. Elle sera également au casting de la série dérivée de Batman, Pennyworth, attendue en juin prochain sur la chaîne américaine Epix.

La saison 3 de «The Crown» sera diffusée à la fin de l’année 2019 sur Netflix.