Brian de Palma va adapter la série «Un village français»

«Un village français» va connaître une nouvelle vie outre-Atlantique. Le réalisateur Brian de Palma planche actuellement sur sa version de la série française.

Intitulé provisoirement «Newton 1861», le projet est développé par le scénariste de la série mère Frédéric Krivine, en collaboration avec le réalisateur de «Scarface». Il s'agirait plus exactement d'un remake, puisque l'action ne se situerait plus en France pendant l’Occupation allemande, mais durant la guerre de Sécession, dans une ville fictive du Kentucky.

Brian De Palma avait il y a un an confessé son amour pour la série française dont les thèmes, comme la résistance à l'oppression, sont universels comme le rappelle Le Parisien : «Nous (lui et sa compagne Susan Lehman, ancienne journaliste du NYT, NDLR) avons eu beaucoup de plaisir à regarder "Un village français", notre émission de télé préférée ! C’était fantastique» avait ainsi déclaré Brian de Palma.

Il s'agira de la première série télé pour le metteur en scène qui a cependant déjà adapté les séries «Les Incorruptibles» et «Mission Impossible» pour le grand écran.

Saluée autant par le public que par la critique, «Un village français» avait été diffusée entre 2009 et 2017 sur France 3 et suivait la vie des habitant d’un village du Jura pendant le seconde guerre mondiale.

Proud to announce that #BriandePalma and Frédéric Krivine are working together on adapting #UnVillageFrancais into a US TV #series : the story of a #Kentucky city during the #CivilWar from 1861 to 1865 ! https://t.co/CafdzrcjKZ

— Jean-Francois Boyer (@boyer2626) 9 avril 2019