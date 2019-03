«9-1-1», la nouvelle série de Ryan Murphy pour les accros à l'adrénaline : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Alors que sa saison 2 est actuellement diffusée aux Etats-Unis, et qu'une saison 3 a déjà été commandée, «9-1-1» de Ryan Murphy (et ses comparses Brad Falchuk et Tim Minear) débarque ce jeudi 28 mars à 21h sur M6.

Ryan Murphy, à qui l'on doit déjà Nip/Tuck, Glee ou encore American Horror Story, raconte avoir crée cette fiction après que des secouristes ont sauvé in extremis son fils alors âgé de 11 mois.

Diffusée sur la Fox outre-Atlantique où elle reçoit un franc succès, 9-1-1, qui tire son titre du numéro d'urgence aux Etats-Unis, suit le quotidien des services de secours de Los Angeles. Des opérateurs, des pompiers, ou encore des policiers constamment sous pression.

Ultra divertissante, 9-1-1 met le paquet sur l'action. Mais si le show s'avère très généreux en sensations fortes - avec des situations aussi spectaculaires qu’un nouveau né coincé dans des canalisations, une attaque de requin sur une autoroute ou encore un homme littéralement grillé sur un lit de bronzage - l’émotion n’est pas oubliée (voire surlignée). On ne saurait d'ailleurs trop recommander aux téléspectateurs de prévoir quelques mouchoirs tant la corde du pathos est jouée.

Dans la peau des personnages principaux, héros pour qui «la seule manière de survivre est d’accepter la mort», on retrouve notamment Peter Krause (Six Feet Under) en chef des pompiers qui a décroché de l’alcool et qui tente de remettre dans le droit chemin un bleu accro au sexe (Oliver Stark), Angela Bassett (Malcom X) en flic de poigne dont la famille est en pleine décomposition, ou encore Connie Britton (Spin City) dans la peau d’une opératrice, un maillon essentiel de la chaîne de secours qui oeuvre dans l'ombre, et qui doit en rentrant chez elle s’occuper sa mère atteinte d’Alzheimer, «une situation d’urgence sans fin»...