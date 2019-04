Game of Thrones : les 3 moments-clés de l'épisode 2

Après l'entrée en matière, il y a une semaine, l’ultime saison de Game of Thrones s'est poursuivie, dans la nuit de dimanche à lundi. Le deuxième épisode, intitulé «A Knight of The Seven Kingdom » s’ouvre par un face-à-face très attendu.

Diffusé dans la nuit de dimanche à lundi sur la plateforme OCS en France, l"épisode nous amène peu à peu vers la confrontation finale entre les héros réunis à Winterfell, la forteresse du Nord et le Roi de la Nuit.

Jaime Lannister à la barre

Jaime est jugé par Daenerys pour le meurtre de son père, le roi fou Aerys II Targaryen, survenu avant la saison 1 de GOT. Le "kingslayer" (Régicide) échappe de peu à la peine de mort : soutenu par Brienne de Torth, il est finalement sauvé par Lady Sansa Stark et le gouverneur du Nord, Jon Snow.

En homme libre, Jaime se rend donc auprès de Brandon Stark pour s’excuser de l’avoir poussé du sommet de la tour (La première scène de la première saison). Celui qu’on surnomme « La Corneille à trois yeux » lui confie alors que sans ce geste, Lannister ne serait pas devenu l’homme qu’il est aujourd’hui.

Peu après cet échange, Jaime prête serment à Brienne de Torth et lui demande de servir dans l’armée qu’elle aura en charge sur le flanc gauche de la bataille qui s’annonce. Cette dernière accepte avant d’être sacrée chevalier par Jaime, sous les yeux de Tyrion, Davos et Tormund.

Le siège de Winterfell commence

La grande bataille contre les Marcheurs Blancs ne débutera que la semaine prochaine. Mais l’imminence de la guerre ne fait plus aucun doute. Les civils ont été évacués dans les sous-terrains de Winterfell et les soldats se sont livrés à un ultime entraînement.

Bran confirme l’enjeu de cette bataille. Garant des souvenirs de Westeros, et marqué au bras par le Roi de la nuit, il est la cible majeure de ce dernier, et sa mort plongerait le monde dans la nuit de l’oubli de sa propre histoire.

Jon révèle son ascendance à Daenerys

Alors qu’il se recueillait dans le tombeau des Stark, Jon Snow est rejoint par Daenerys. Tous deux contemplent la statue de Lyanna, que le frère aîné de la khaleesi, Rhaegar Targaryen, aurait violée puis tuée.

Mais le gouverneur du Nord lui apprend alors la vérité : mariés en secrets, Rhaegar et Lyanna sont ses parents, et son véritable nom est Aegon Targaryen.

A cette annonce, Daenerys réalise alors que son amant devient l’héritier mâle du Trône de fer (et accessoirement son neveu).

L'épisode s'achève par l'arrivée, attendue et crainte à la fois, à Winterfell de l'armée des Marcheurs Blancs.