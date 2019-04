Game of Thrones : les 5 moments-clés de l’épisode 1

Le premier épisode de l’ultime saison de Game of Thrones a permis de poser les bases d’une conclusion qui s’annonce épique. Et potentiellement pleine de rebondissements.

L’épisode 1 de la saison 8 de Game of Thrones a laissé beaucoup de fans sur leur faim. Après un an et demi d’attente, ces cinquante premières minutes avaient certainement un goût de «trop peu» pour beaucoup de téléspectateurs. Mais, à y regarder de plus près, elles contiennent des indices importants sur la suite des événements.

L’arrivée de Daenerys Targaryen à Winterfell

Le peuple des terres du nord n’est pas le plus accueillant qui soit. Surtout quand il voit débarquer la représentante d’une famille honnie à la tête d’une armée colossale et mère de deux dragons adultes aimant se repaître d’animaux d’élevage sans demander la permission (c’est une vraie question, est-ce les Dothrakis – qui apparemment sont en charge de tenir les comptes sur la quantité de viande avalée par les deux cracheurs de feu – qui trouvent les moutons et chèvres, ou les dragons trouvent-ils eux-mêmes leur nourriture ?). Daenerys a bien essayé de paraître amicale, notamment face à Sansa Stark, en complimentant le paysage, mais la tension était palpable pendant tout le reste de l’épisode.

A l’image de Lyanna Mormont, les Seigneurs du Nord sont extrêmement contrariés de voir leur roi fraîchement désigné céder la place à un membre de la Maison Targaryen. Pourquoi est-ce important pour la suite de l’histoire ? Les négociations de bas étage sur la balance du pouvoir politique et autres allégeances perçues comme illégitimes paraissent ridicules face à la menace qui pointe à l’horizon. Quand le Roi de la Nuit débarquera avec son armée, tous comprendront l’urgence de la situation, et à quel point le fait de disposer de deux dragons est capitale dans la bataille à venir. Espérons que cette prise de conscience ne soit pas trop tardive, sous peine de rendre encore plus difficile une tâche qui semble déjà impossible.

L’heure des retrouvailles

Comment ça fait plaisir ! Les retrouvailles entre Arya Stark et Jon Snow étaient attendues depuis la saison 1. Et enfin, ils se sont retrouvés. Jon Snow a été surpris de voir Arya prendre la défense de Sansa, et de lui rappeler l’importance des liens familiaux. Surtout dans les moments d’adversité. La conversation malaisante entre Tyrion Lannister et Sansa Stark valait également le détour, notamment quand elle affirme que le mariage de Joffrey avait eu «ses bons moments» (ce dernier a été empoisonné, et Tyrion condamné à mort après avoir été accusé du meurtre).

Arya Stark a eu une conversation particulièrement froide avec Sandor Clegane (qui a eu quelques mots fleuris à son égard), qu’elle avait laissé pour mort dans la saison 4, et a pu parler avec Gendry, pour lequel elle a toujours eu une certaine attirance. En bref, ce premier épisode a permis à tous ces personnages de se retrouver. Au cœur de la bataille, ces retrouvailles prendront une signification particulière au moment où les uns et les autres se trouveront dans des situations périlleuses. Ou face à des choix difficiles.

La conversation entre Tyrion Lannister, Davos et Varys

Au milieu de l’épisode, Davos, Tyrion et Varys évoquent l’avenir de la gouvernance de Westeros et du royaume des Sept Couronnes dans l’éventualité où ils parviendraient à ressortir de cette bataille en vie. Il demande à ces deux comparses ce qu’ils pensent du couple formé par Daenerys Targaryen et Jon Snow (tous ignorent la vérité sur les origines de ce dernier cependant), indiquant que le territoire pourrait être gouverner par une femme juste et un homme honorable.

Si Tyrion Lannister semble s’interroger, Varys – dont le surnom est «L’araignée» et est connu pour être un fin stratège politique œuvrant dans l’ombre des puissants – affirme que Davos surestime leur influence et que le couple n’en aura que faire de leurs conseils. Le respect qu’ils ont pour eux est une manière, selon lui, de les maintenir à distance pour éviter de faire face à une vérité dérangeante, celle du temps qui passe : «Rien ne dure». Et ces mots pourraient être lourd de sens venant de la bouche de Varys.

Samwell Tarly dévoile la vérité à Jon Snow

Jon Snow, alias Aegon Targaryen, 6e du nom, et héritier légitime du Trône de Fer, a eu droit à la révélation sur ses origines dès le premier épisode. Et cette vérité est sortie de la bouche de son meilleur ami, Samwell Tarly. Les retrouvailles entre eux pouvaient difficilement être plus dramatiques (surtout que Samwell venait d’apprendre de la bouche de Daenerys qu’elle avait elle-même excécutée son père et son frère).

Les répercussions de cette annonce pourraient être monumentales. Daenerys sera peut-être la moins troublée, l’inceste étant une pratique courante chez les Targaryen (ça fait toujours bizarre de dire ça avec autant de légèreté). Mais pour les membres de la Maison Stark, les Seigneurs du Nord, et le royaume tout entier, cela pourrait poser lourd dans les décisions à venir. Il y a fort à parier que Jon Snow décide de taire la vérité pour ne pas créer de tensions supplémentaires avant la bataille.

Brandon Stark attend Jaime Lannister

«J’attends un vieil ami !». Brandon Stark est resté des heures dehors, dans le froid, à attendre le retour de Jaime Lannister. Celui qui l’a poussé dans le vide étant enfant, et qui l’a rendu paraplégique. A la fin de ce premier épisode, il était difficile de ne pas être frustré, car la conversation entre ces deux personnages promet d’être passionnante. Brandon Stark a probablement déjà pardonné son geste à Jaime, et sait que celui-ci aura un rôle important à jouer dans le combat face au Roi de la Nuit. Par contre, on ne sait pas s’il va révéler le contexte de sa chute aux autres (vous vous souvenez ou pas ?).

Jaime était également un ennemi de Ned Stark, donc il sera probablement conspué à son arrivée. Et il va apprendre à tout le monde que Cersei a menti, et ne compte nullement envoyer son armée en renfort. Franchement, Jaime Lannister est dans une position peu enviable, et sera encore plus détesté que Daenerys. Ce qui n’était pas évident. Mais Jaime compte également quelques soutiens sur place, notamment son frère, Tyrion, ainsi que Brienne de Torth. On peut également s’attendre à voir Brandon Stark donner de la voix en sa faveur.

Bonus : Le retour de la spirale

On en a déjà parlé ici. Depuis la saison 1, ces spirales font régulièrement leur apparence. Tremblez, pauvres mortels !