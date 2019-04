Game of Thrones, saison 8 épisode 3 : la plus longue bataille de l’Histoire ?

L'épisode 3 de la saison 8 de «Game of Thrones» devrait mettre en scène la plus longue bataille de l'histoire de la série. Celle-ci a été filmée l'année dernière lors de 55 nuits de tournage consécutives.

C'est le site «Watchers on the wall» qui avait révélé cette information. Il s'appuyait sur une photographie postée sur Instagram par Jonathan Quinlan, assistant réalisateur de l'épisode en question, aussitôt supprimée.

Dans ce message, celui qui a travaillé sur 20 épisodes félicitait tous ceux qui ont participé à l'épisode : «Quand des dizaines de millions de personnes, partout dans le monde, regarderont cet épisode dans un an, ils ne sauront pas à quel point vous avez travaillé. Ils se ficheront de votre fatigue et de la difficulté de travailler avec des températures glaciales. Ils comprendront simplement qu'ils regardent quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Et c'est grâce à vous. Merci».