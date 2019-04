Game of Thrones, saison 8 : Ce qu’il faut retenir de la bande annonce de l’épisode 3 (SPOILERS)

Après un deuxième épisode débordant d’émotions, cet épisode 3 de la saison 8 de Game of Thrones sera le théâtre d’un affrontement longtemps attendu par les fans, et l’analyse de sa bande annonce permet d’y déceler quelques indices de la plus haute importance.

Pour ceux qui n’ont pas eu encore le loisir de voir la bande annonce de l’épisode 3, la voici :

On va également en profiter pour remettre celle de la saison 8, publiée début mars, et qui contient plusieurs images de ce troisième épisode (c’est aussi le moment où ceux qui redoutent les spoilers interrompent leur lecture) :

Voilà. Tout cela est assez riche en information, même s’il n’est pas évident d’affirmer quoique ce soit – et c’est tant mieux – à la simple vue de ces images. Essayons dès lors de déterrer quelques indices pour essayer de comprendre ce qui pourrait se passer dans ce qui sera le plus long épisode de cette saison 8, et de l’histoire de la série (1h22).

Jon Snow face au Roi de la Nuit ?

Aucune image n'est plus importante que celle où Jon Snow apparaît – à 17 et 22 secondes – à l’écran dans cette bande annonce de l’épisode 3. La première le montre à l’arrêt, les yeux fixés sur quelque chose (le Roi de la Nuit ?) qui semble le choquer ou le surprendre. Il n’en croit pas ses yeux. Jon Snow – aka Aegon Targaryen – respirent fort, comme s’il venait de passer de longs moments sur le champ de bataille avant que son regard se pose sur cet événement précis. Cette scène pourrait être lié à la course qu’il effectue dans la bande annonce principale de la saison 8 (voir à 1:21), où on le voit courir face caméra. Peut-être après avoir été témoin de ce qui se déroule devant ses yeux ?

Le deuxième moment clef de la bande annonce de l’épisode 3 voit Jon Snow sortir son épée de son fourreau. Et si on fait bien attention, on distingue des arbres en arrière-plan, ce qui laisserait penser qu’il se trouve dans le jardin de Winterfell, et potentiellement près du Barral où Bran Stark a l'habitude de se poster. Il paraît calme et déterminé. On distingue également la neige et le vent autour de lui, ce qui laisse penser qu’il se trouve face à une menace réelle, peut-être le Roi de la Nuit, ou simplement un Marcheur Blanc. Une chose est certaine, Jon Snow ne va pas ménager ses efforts dans cette lutte face à l’armée des morts.

Arya Stark en fuite

Arya Stark est-elle en danger ? Bah oui, comme n’importe quelle personne se trouvant à Winterfell. Mais celle qui affichait jusqu’alors une confiance en elle à toute épreuve depuis son stage intensif chez les Sans-Visages apparaît, dans les deux bandes annonces, blessée et apeurée par un mystérieux poursuivant. Les théories sur l’identité de la personne qu’elle fuit sont nombreuses, certains affirmant qu’il s’agit d’une personne qu’elle connaît après que celui-ci ait été transformé en zombie, d’autres qu’il s’agit d’un Marcheur Blanc ou du Roi de la Nuit lui-même.

Les fans d’Arya Stark ont toutes les raisons de redouter la mort de ce personnage adoré. Car il faut que la menace soit implacable pour créer un tel sentiment de détresse dans le cœur de la jeune femme (qui ne semble pas avoir son arme fabriquée par Gendry dans la bande annonce principale) dont les talents pour le combat ne sont plus à prouver.

Daenerys Targaryen sur le dos de Drogon

A 20 secondes de la bande annonce de l’épisode 3, c’est bien Daenerys Targaryen que l’on voit sur le dos de Drogon, en pleine tempête de neige, tentée de trouver son chemin au milieu d’un blizzard effrayant, et probablement causé par le Roi de la Nuit pour gêner les troupes en charge de défendre Winterfell. Où va-t-elle ? Est-elle en train de fuir, ou va-t-elle affronter le Roi de la Nuit à dos de dragon ? Ou lancer une attaque sur les troupes de zombies au moment où ces derniers semblent prendre l’ascendant ?

La seule chose qu’on peut affirmer ici, est que Daenerys Targaryen devrait participer activement au combat en montant sur son dragon. A 9 secondes de la bande annonce de l’épisode 3, on peut la voir en compagnie de Jon Snow sur une colline dominant la vallée où se trouve Winterfell, en retrait du reste des forces armées. Ce qui est logique, car elle a tout intérêt à mettre ses dragons à l’abri, et à les utiliser selon une stratégie bien précise afin d’éviter de voir l’un deux tomber sur le champ de bataille (et venir grossir les rangs du Roi de la Nuit… comme Viserion dans la saison 7). Et quand on voit les flammes visibles dans la bande annonce principale, on devine qu’une pluie de feu va s’abattre sur Winterfell.

Le Roi de la Nuit sous-estimé par Brandon Stark ?

Comment tuer un être en apparence invincible ? Comme l’avait laissé entendre Beric Dondarrion dans la saison 7 lors de la capture d’un zombie au-delà du Mur, Jon Snow a de nouveau affirmé dans l’épisode 2 que tuer le Roi de la Nuit est, probablement, le meilleur moyen d’anéantir son armée. Brandon Stark a également révélé que ce dernier l’avait pris pour cible, et qu’il n’hésitera pas à se mettre à découvert pour zigouiller la «Corneille-à-trois-yeux» - donc Brandon Stark - de ses propres mains, tout cela afin d’effacer la mémoire de Westeros et d’imposer une nuit éternelle sur l’ensemble du continent.

Mais on sait tous que rien ne sera aussi simple. Le Roi de la Nuit possède ses pouvoirs depuis des millénaires, tandis que Brandon Stark a terminé son apprentissage il y a quelques mois seulement. Donc il y a fort à parier que le grand chef des zombies glacés se doute de la stratégie qui sera mis en place pour l’arrêter, et qu’il va la contourner afin de les mettre en grande difficulté. Aussi, ne soyez pas surpris si Melisandre, la prêtresse rouge, fait une apparition de dernière minute pour sauver ce qui peut encore l’être, et surtout la vie de Brandon Stark (personnage le plus important de l'histoire) et/ou de Jon Snow (qu’elle considère comme étant le «Prince qui était promis» envoyé par la divinité Rh’llor, le Maître de la lumière… en même temps, elle s’est sérieusement trompée auparavant avec Stannis Baratheon).

Combien de personnages vont mourir ?

Cet épisode 2 de la saison 8 de Game of Thrones restera dans les annales comme un des tous meilleurs de la série. Mais aucun téléspectateur ne peut ignorer que celui-ci était également la parfaite rampe de lancement pour faire pleurer dans les chaumières. Ver Gris qui promet d’accompagner Missandei dans son pays natal pour aprenter la plage main dans la main ? Le chef des Immaculés va certainement mourir chers lecteurs. Désolé de vous l’apprendre. Dans n’importe quelle série ou film, quand un personnage promet quelque chose d'aussi séduisant à un autre la veille d’une bataille, il y a de fortes chances de le voir mourir.

La même question se pose pour de nombreux personnages – notamment Davos, Brienne, Jaime Lannister, Gendry, Theon Greyjoy (qui devrait ainsi trouver la rédemption tant désirée), Podric, Tormund, etc. – tous ceux ou presque qui ont partagé un moment un tant soit peu émouvant dans cet épisode 2 sont susceptibles de trouver la mort (on peut se rassurer en se disant qu'il restera encore trois épisodes après cela, et donc qu'il y aura forcément des survivants... hein ?). Et le pire dans tout ça, c’est que certains vont certainement réapparaître avec les yeux bleus, combattants dans l'armée du Roi de la Nuit, et menaçant la vie de leurs anciens compagnons. L’épisode 3 promet de nous offrir un moment de télévision d’anthologie avec une bataille - qui a exigé 55 jours de tournage (3 mois de tournage), soit deux fois plus que la Bataille des Bâtards (25 jours de tournage) - qui réunit la plupart des personnages principaux de la série. Soyez prêts !