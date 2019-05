Game of Thrones, saison 8 épisode 3 : les réactions des fans (spoilers)

L'épisode 3 de la saison 8 de «Game of Thrones» devrait mettre en scène la plus longue bataille de l'histoire de la série. Celle-ci a été filmée l'année dernière lors de 55 nuits de tournage consécutives, et les fans ont été conquis.

Dans un message posté sur Instagram et supprimé depuis, Jonathan Quinlan, assistant réalisateur de l'épisode en question qui a travaillé sur 20 épisodes, avait félicité tous ceux qui ont participé à l'épisode.

«Quand des dizaines de millions de personnes, partout dans le monde, regarderont cet épisode dans un an, ils ne sauront pas à quel point vous avez travaillé. Ils se ficheront de votre fatigue et de la difficulté de travailler avec des températures glaciales. Ils comprendront simplement qu'ils regardent quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Et c'est grâce à vous. Merci».

Et le fait est, les fans ont été époustouflés. Florilège des réactions sur Twitter, où la prestation de Maisie Williams (alias Arya Stark) a été vivement saluée.

Traduction : «Toutes blagues mises à part, je pense que mes conduits lacrymaux sont secs. Au revoir»

Arya



Mon Dieu cette petite ... #GameofThrones this episode was dope ... pic.twitter.com/Z6beBlmOiq — Ke20 (@sinkam21) April 29, 2019

Quand cela a commencé à chauffer dans le derniers épisodes de #Gameofthrones, voilà ce que je croyais qu’il allait arriver pour un « last minute rescue » pic.twitter.com/LteH8kxL0h — Nicolas Gagnon (@NicolasGagnon49) April 29, 2019

Quand toutes les lumières se sont éteintes dans #GameofThrones pic.twitter.com/0jGioP1x5q — PRETTY LITTLE LAWYER (@melody_dw) April 29, 2019

Y'a quand même un gars qui c'est dit "Les femmes et les enfants, on va les mettre dans un cimetière pour les proteger" #GameofThrones pic.twitter.com/Qan7xE628h — Dubrulle Dylan (@dylandbl6) April 29, 2019

Cet épisode j’ai pleuré ma race pour finalement pleurer de joie devant Arya Stark, ma nouvelle idole absolue. #GameofThrones #AryaStark — Elisa (@Elisa45571276) April 29, 2019

Votre Night King s'est fait limer en un coup, le tétraplégique de Winterfell est juste revenu de sa promenade pour le regarder de travers #GameofThrones — Leïla (@takbaylitt) April 29, 2019

Bran Stark il y a toute la planète qui crève autour de lui et il joue avec des oiseaux, je suis mort #GameofThrones #got #GOTS8E3 pic.twitter.com/iTzC2xn7jR — . (@_qntnvl) 29 avril 2019

Retrouvez la saison 8 de Game Of Thrones sur myCANAL.fr