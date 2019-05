Game of Thrones : d'Arya Stark à Daenerys, l'évolution des personnages entre la saison 1 et la saison 8

Huit ans déja se sont écoulés depuis la diffusion du premier épisode de la saison 1 de Game of Thrones, le 17 avril 2011. Huit années et huit saisons durant lesquelles les personnages de la série ont considérablement évolué, lorsqu'ils n'ont pas trouvé la mort.

Arya Stark et son frère Bran, encore enfants lorsque leur père Ned Stark s'est fait décapiter dans le premier épisode, sont devenus de jeunes adultes. John Snow est devenu Aegon Targaryen, ou est en passe de le devenir. Jaime Lannister s'est racheté une conduite, alors que Daenerys a de plus en plus de mal à cacher l'ambition qui la dévore. Brienne est devenue un chevalier, et Sansa s'est imposée comme une candidate sérieuse au titre de reine de Westeros. Le point sur les personnages encore en vie et leur évolution.

Arya Stark

Commençons par la star du moment, celle qui a vaincu le roi de la nuit - rien que ça - dans l'épisode 3 de la saison 8. Dans le premier épisode de la première saison, Arya Stark est encore un enfant espiègle.

Mais un peu plus tard, une scène laisse entrevoir l'âme de guerrière de la jeune fille. On y voit Bran s'exercer au tir à l'arc avec Jon Snow et Robb Stark, sous les yeux de Ned et Catelyn Stark. Mais le jeune garçon est incapable de toucher la cible et s'attire les moqueries de ses instructeurs. Alors qu'il retente sa chance, une flèche vient se figer en plein dans le mille. Bran se retourne et aperçoit Arya, hilare, un arc à la main.

Au cours des sept saisons qui suivront, Arya poursuit son apprentissage de l'art du combat. D'abord au côté du «maître à danser» Syrio Forel, qui lui apprend à manier l'épée, puis de Jaqen H'ghar, l'assassin sans visage. A Braavos, dans la Demeure du Noir et du Blanc, elle subit une formation éprouvante, au cours de laquelle elle perd temporairement la vue, ce qui lui permet de développer ses sens. Elle achève sa formation en parvenant à tuer «l'Orpheline», s'affirmant définitivement en tant qu'Arya Stark.

Entre temps, Arya commet plusieurs assassinats, planifiés pour la plupart sur sa liste de personnes à éliminer. De Littlefinger à Walder Frey, en passant par ser Meryn Trent, tous ont subi sa vengeance.

Lors de la saison 7, son duel contre Brienne, qui s'achève sur un match nul, démontre les progrès qu'elle a effectué. Elle était prête pour affronter le Roi de la nuit.

Bran Stark

Bran est sûrement le personnage dont la transformation a été la plus radicale au cours des huits saisons de Game of Thrones. Jeune garçon maladroit et timide lors de sa première apparition, il s'est depuis affirmé comme l'un des personnages les plus puissants et importants de la série.

Une métamorphose amorcée lorsqu'il a surpris Jaime et Cersei en pleins ébats incestueux, alors qu'il escaladait la tour où ils se trouvaient. Paralysé après avoir été poussé par Jaime, il a développé la capacité de voir à travers les yeux de son loup. Il a commencé également à voir régulièrement, en rêve, une corneille à trois yeux.

Parvenu à fuir le sac de Winterfell, c'est lorsqu'il s'est rendu au Nord que Bran a rencontré la corneille à trois yeux, gâce à laquelle il a accédé à des visions. Touché par le Roi de la nuit durant l'une de celles-ci, il est alors devenu la cible de l'armée des morts. Capable de voir le passé comme le futur, donc témoin de la réalité et mémoire de l'humanité, sa mort était la condition sine qua non pour que le monde des vivants disparaîsse définitivement.

Jon Snow

«Tu ne sais rien Jon Snow». Cette phrase prononcée à répétition par sa maîtresse lors de la saison 3 s’est avérée particulièrement vraie. Simple bâtard de Ned Stark au début de la série, il s’engage alors dans la Garde de nuit. 8 saisons plus tard, il apprend qu’il est en réalité Aegon Targaryen, fils de Rhaegard Targaryen et Lyanna Stark.

Information qui aurait pu lui être utile à certains moments de sa vie, mais dont son père a préféré lui cacher l’existence. Car outre le fait que cela fait de lui le prétendant légitime au Trône de Fer, devant Daenerys, Jon aurait pu s’éviter des rapports incestueux avec sa tante.

Malgré tout, l’homme a su à plusieurs reprises prouver sa valeur au combat, en intégrant le Peuple libre au-delà du Mur, avant de rentrer parmi les siens pour devenir Lord Commandant de la Garde de nuit, et finalement Roi du Nord, comme Robb Stark avant lui. Et bientôt protecteur des 7 royaumes ?

Jaime Lannister

Du premier épisode où il tenta de tuer le jeune Brann Stark, témoin de sa relation incestueuse avec Cersei, à la grande bataille contre les marcheurs blancs (S8E3), Jaime Lannister est sans doute le personnage qui a le plus changé moralement.

Surnommé le « régicide » pour avoir tué le roi Aerys II Targaryen, la réputation de Jaime lui vaut d’être détesté dans les terres des Sept Couronnes. Décrit comme un chevalier beau, habile et fin stratège, l’homme est surtout prêt à tout pour défendre les couleurs de son blason, tout en vouant un amour interdit à sa sœur jumelle, dont il a trois enfants (Joffrey, Myrcella et Tommen).

Après avoir été fait prisonnier puis libéré en secret par lady Catelyn Stark, Jaime va changer radicalement au contact de Brienne de Torth. L’homme va d’abord perdre une main lors de sa longue fugue et va devoir survivre, traîné dans la fange et au contact de la populace. Surtout, il va apprendre à mieux connaître ses ennemis et finir par développer de la compassion. En quête de rédemption, Jaime finit par quitter sa sœur et rejoindre les Stark pour leur prêter main forte.

Si physiquement son visage n’a pas vraiment changé en 8 saisons, l’acteur danois Nikolaj Coster-Waldau, qui l’interprète, arbore une main droite en métal, prothèse handicapante, qui lui rappelle ses méfaits. Un héros tragique.

Brienne de Torth

C’est peut-être l’un des personnages de Game of Thrones à avoir le moins changé entre le début et la fin de la série. Brienne de Torth apparaît pour la première fois dans la saison 2, lors d’un tournoi de chevaliers devant Renly Baratheon et son épouse Margaery Tyrell. On y découvre alors son talent épée à la main, puisque la géante (1 mètre 91) remporte la mêlée en vainquant le favori Loras Tyrell, choqué d’avoir été battu par une femme.

Son talent de combattante est l’une des constantes de son personnage tout au long de la série. Elle se bat notamment avec Sandor Clegane, dit Le Limier, lors de la saison 4, et le laisse quasiment pour mort. Une autre de ses caractéritiques est sa loyauté, envers Catelyn Stark, puis Jaime Lannister et Sansa Stark, qui se manifeste encore dans la saison 8, lorsqu’elle défend «le Régicide» devant Daenerys.

Seul changement notable, et non des moindres, elle qui apparaît quasiment insensible au début de la série tombe amoureuse de Jaime au fil des saisons, mais sans lui avouer pour l’instant. Alors que c’est Tormund qui a l’air d’en pincer pour elle. Problème, cela ne semble pas vraiment réciproque…

Cersei Lannister

Un coeur froid et calculateur. Dès sa première apparition dans la série, le ton est donné. Alors reine et femme du roi Robert Baratheon, elle est préoccupée par le fait que sa relation amoureuse avec son frère soit dévoilée au grand jour. Elle sera d’ailleurs rapidement soupçonnée par Ned Stark d’avoir tué Jon Arryn, qui était la Main du Roi et au courant de l’inceste.

Elle n’a jamais vraiment été ménagée par les scénaristes entre la perte de ses trois enfants et l’humiliation publique infligée par le Grand Septon qui lui coûtera sa longue chevelure blonde. Mais elle s’est surtout illustrée par ses actes cruels et retors en faisant notamment exploser le Septuaire ou en laissant l’alliance des humains sans assistance dans la bataille de Winterfell, avec pour objectif de conquérir une bonne fois pour toute les Sept Royaumes aux côtés d’Euron Greyjoy. Sûrement un juste retour des choses selon elle si jamais la question lui était posée.

Daenarys Targaryen

Pour certains, Daenerys Targaryen est l’illustration que Game of Thrones est une série profondément féministe, eu égard à son parcours et son changement de mentalité au fil des saisons. Dans la première, «Dany» apparaît docile et discrète. Elle accepte d’épouser un guerrier Dothraki, Khal Drogo, pour permettre à son frère, Viserys, de se constituer l’armée dont il a besoin pour reconquérir le Trône de Fer. Pendant la nuit de noces, elle se fait même violer par son mari.

Mais, petit à petit, elle s’affirme et apparaît de plus en plus déterminée à reprendre les Sept Couronnes, que son père gouvernait avant d’être dépossédé de sa couronne par Robert Baratheon et tué par Jaime Lannister. Avec cet objectif en tête, la Mère des Dragons s’offre dans la saison 3 une armée composée d’Immaculés, des guerriers esclaves insensibles à la douleur, en tuant tous leurs maîtres. Elle réussit également dans la saison 6 à obtenir le soutien des Dothrakis, après avoir brûlé leurs chefs de guerre. Tout en étant bienveillante envers certains, elle se montre impitoyable avec d’autres.

Preuve de son leadership, c’est elle, dans la saison 8, qui conduit la défense de Winterfell face à l’armée des morts, avec l’aide de Jon Snow. Elle participe même aux combats sur le dos de l’un de ses dragons, Drogon. Les Marcheurs blancs vaincus, celle qui est désormais dotée d’un fort caractère a les yeux tournés vers le Trône de Fer. Mais ses plans pourraient être contrecarrés par son allié et amant, Jon. Ce dernier lui a en effet révélé qu’il était le fils de Lyanna Stark et Rhaegar Targaryen (et donc le neveu de Daenerys), ce qui fait de lui l’héritier légitime de la couronne…

Euron Greyjoy

Euron Greyjoy est apparu tardivement dans Game of Thrones, saison 6. Et pour cause, il était jusqu'alors en exil, sillonnant les mers en se livrant à la piraterie. Son retour fut pour le moins fracassant : il s'en prend à son grand frère Balon, lui déclarant sans détours qu'il est temps pour lui de passer la main en tant que seigneur des Iles de Fer. Avant de le jeter du haut d'un pont.

Dans la foulée, il clame le «trône de sel» et se fait couronner Roi des Iles de Fer (on le voit avec sa couronne sur la photo ci-dessus).

Son ambition de former une alliance avec Daenerys sera contrariée par sa soeur et son frère, Yara et Theon, qui rencontreront la Reine des Dragons avant lui et la convainqueront qu'elle doit se méfier de lui.

Euron décide alors d'accepter l'invitation de Cersei, nouvelle Reine des Sept royaumes, et de la rejoindre pour mettre sa flotte à sa disposition. Il la rejoint alors que l'ensemble des autres royaumes s'apprêtent à combattre l'armée des morts.

Cersei et Euron, qui ont scellé leur alliance sur l'oreiller, apparaîssent avant le début du quatrième épisode de la saison 8 comme les favoris pour régner sur les Sept royaumes, les autres armées ayant essuyé de lourdes pertes face au Roi de la Nuit.

Sandor Clegane

La série a été un long chemin pour Sandor Clegane, au propre comme au figuré. Sa première apparition est épique, à Winterfell, harnaché dans son armure à tête de chien, parmi la suite de Robert Baratheon. Son duel avec son frère, La Montagne, quelques épisodes plus tard, l’est tout autant. De garde du corps attitré de Joffrey Lannister, Le Limier devient protecteur de Sansa, dont il empêche le viol et permet de fuir Port-Réal, avant de déserter lui-même.

S’en suit un long périple à travers Westeros, où il capture Arya pour en obtenir une rançon auprès des Stark. Les noces pourpres étant passées par là, les deux compères deviennent inséparables durant de nombreux épisodes, permettant au Limier de se dévoiler sous un autre visage que celui d’une brute épaisse. Son duel à l’épée avec Brienne, qu’elle laisse pour mort, l’obligeant à supplier Arya de l’achever, le fait entrer définitivement dans les cœurs.

Le retrouver vivant, puis au côté de l’armée du Nord, en a réjoui plus d’un. Les retrouvailles avec son frère, pour un combat final surement mortel, sont très attendus.

Gendry

Gendry, l'un des nombreux bâtards du roi Robert Baratheon, apparaît dans le premier épisode de la première saison alors qu'il travaille comme forgeron. Il reçoit la visite de Ned Stark, main du roi, auquel son maître vend ses mérites.

Mais après la mort de Robert Baratheon, il est vendu à la Garde de nuit, et est récupéré par Yoren. Il tombe ensuite aux mains de Tywin Lannister, avant de parvenir à s'échapper grâce à Arya.

Par la suite, Mélisandre lui révèle qui est son père, avant de le séduire et de faire l'amour avec lui. Elle en profite pour lui prendre du sang grâce à des sangsues. Sentant le danger qui pèse sur le jeune homme, Davos l'aide à s'échapper, lui expliquant comment regagner Port-Réal.

Gendry se présente ensuite à Jon Snow sous sa véritable identité, lui proposant son aide en souvenir de leurs pères respectifs. Ils partent ensemble vers le Nord pour combattre l'armée des morts.

Dans la saison 8, à Winterfell, Gendry forge des armes en vue de la grande bataille. Avant celle-ci, il a succombé aux charmes d'Arya, qui a jeté son dévolu sur lui, et perdra sa virginité à cette occasion.

Samwell tarly

Quand l’agneau se transforme en lion. La trajectoire de Samwell Tarly dans Game of Thrones est météorique. Envoyé à la Garde de nuit par son père, qui a honte de son obésité et de sa lâcheté, Sam est moqué par ses collègues en noir lors de ses premières apparitions dans la saison 1, notamment pour sa médiocrité épée à la main. Il reçoit rapidement le soutien de Jon Snow, qui devient son allié et ami.

Dans la saison 3, c’est pourtant Samwell qui sera le premier à réussir à tuer un Marcheur blanc, en lui plantant un poignard de verredragon dans le dos, alors que celui-ci s’approchait dangereusement de Vère et de son bébé. Il joue également un rôle-clé dans l’intrigue de la série, en découvrant dans la saison 7, grâce à l’aide de Bran Stark, que Jon Snow (qui s’appelle en réalité Aegon Targaryen) n’est pas un bâtard mais l’héritier légitime du Trône de Fer.

Dans l’ultime saison, Sam a accumulé tant de confiance en lui qu’il participe à la bataille de Winterfell face à l’armée des morts du Roi de la Nuit, à laquelle il survit de façon quasi miraculeuse.

Davos Mervault

Arrivé dans la série dès le 1er épisode de la 2ème saison (Le Nord se souvient), Sir Davos Mervault est surnommé le «Chevalier Ognion». Il se présente comme le bras droit du roi Stannis Barathéon, qu'il suit, à contre-cœur, dans sa folie et sa soif de conquête poussée par la Sorcière Rouge. Davos est pourtant un homme du peuple. Fils de pêcheur, il est calme et a tenté vainement de raisonner son souverain face aux folies de Melisandre.

L'homme se souci également beaucoup de Shireen Barathéon, fille de Stannis. Malheureusement, il découvre impuissant que la fillette a été brûlée, en offrande au Dieu de la Lumière. Un crime ordonné par Mélisandre avant la triste bataille qui oppose Stannis au clan Bolton. Un combat qui se conclut par la mort de son seigneur, tué par Brienne de Torth. Sans souverain et démi de ses fonction, Davos va alors devenir l'un des conseillers de Jon Snow et l'accompagne jusqu'à Peyredragon, où Daenarys se terre, pour la convaincre de résister face au danger grandissant des Marcheurs Blancs.

Homme d'honneur et de courage, Davos Mervault reste au final l'un des personnages les plus constants de la série, en ne dérogeant presque jamais à ses principes.

Sansa Stark

Si Game of Thrones n’a ménagé aucun de ses personnages, Sansa Stark peut sans aucun doute prétendre au titre de celui en ayant le plus bavé. La jeune princesse naïve des débuts, que l'on voit broder à Winterfell pour sa première scène, avant de tomber sous le charme de Joffrey Baratheon, voit son père décapité sous ses yeux, sur ordre de celui qu’elle souhaitait épouser, et qui lui fait subir toutes sortes d’humiliations.

Elle se retrouve ensuite mariée de force au nain Tyrion, car ne convenant plus à la famille Lannister pour devenir reine. Fuyant Port-Réal après le meurtre de Joffrey, elle fait confiance à Littlefinger et accepte d’épouser Ramsay Bolton. Son viol, lors de la nuit de noce, marque le changement radical de sa personnalité.

Désormais dure, grave et calculatrice, elle devient un personnage décisif de la série, à qui l’on doit la victoire de Jon Snow dans la bataille des Bâtards. La mise à mort de Ramsay est l’exemple parfait de la nouvelle Sansa. Devenue la Dame de Winterfell, elle est l’égale d’un Snow, d’une Daenerys ou d’une Cersei.

Tyrion Lannister

Le joyeux nain aux cheveux blonds, ivrogne et grand adepte de la luxure, a su rentrer dans le rang au fil des saisons. Il faut dire que ses talents de fin politicien n'étaient pas mis en évidence lors de sa première apparition. Il vidait alors d'une traite un grand verre d'alcool pendant que Ros, une prostituée, lui prodiguait ses services.

Quelques épisodes plus tard, il s'est retrouvé contraint à servir en tant que Main du Roi par son père, et c'est alors qu'il se découvre une passion et un grand talent pour la politique, en dépit des nombreuses humiliations infligées par le roi Joffrey.

Régulièrement menacé de mort et même défiguré par un soldat du roi lors de la bataille de la Néra, il finit condamné à la peine capitale par sa famille pour le meurtre de son neveu. Sauvé par Lord Varys, il s’enfuit de Port-Réal après avoir percé son père de deux carreaux d’arbalète.

Avec son complice et ami eunuque, Tyrion décide d’entrer au service de Daenerys Targaryen et devient, à nouveau, la Main de la Reine.

Ver Gris

Chef de l'armée des Immaculés, Ver Gris s'impose comme un redoutable guerrier, sans peur et sans reproche. Apparu dans la série dès la saison 3, il doit tout à Daenarys Targaryen qui le libère, lui et son armée, d'Astapor. Sa première apparition se fait dans le 5ème épisode où il se montre d'abord masqué devant Daenarys. Alors jeune officier, Ver Gris apparaît sec et inflexible. Daenarys perçoit en lui son potentiel de chef et le nomme parmi ses généraux.

Formé dès l'âge de 5 ans au maniement des armes et à la guerre, Ver Gris est également un eunuque, comme chacun des 8.000 soldats qui l'accompagne.

N'ayant jamais connu l'amour, il laisse aller ses sentiments lorsqu'il rencontre Missandei, la fidèle conseillère de Daenarys. Au fil de l'histoire de Game of Thrones, Ver Gris s'affirme comme un chef redoutable, mais toujours aux ordres de Daenarys. Ce commandant et son armée sont surtout des éléments décisifs dans la conquête des terres de Westeros pour sa reine.

Lors de la grande bataille contre les Marcheurs Blancs, ce sont les Immaculés qui se sacrifient, sous ses ordres, pour faire rempart face aux hordes de morts-vivants.

Podrick Payne

Si Podrick est aujourd’hui l’écuyer de Brienne de Torth, son premier rôle dans la série était de servir Tyrion Lannister, quand celui-ci était la main du roi Joffrey. Lors de la bataille de la Néra, il tue d’ailleurs un membre de la garde royale venu assassiner le nain. Podrick Payne s’enfuit de Port-Réal lors du procès de son maître, après avoir refusé de témoigner contre lui.

Son aventure au service de Brienne de Torth commence alors, malgré l’initial refus de celle-ci. Toujours à ses côtés, il l’aide après son combat contre Sendor Clegane, puis récolte des informations dans leur quête pour retrouver Sansa. La guerrière en fait son élève, à qui elle apprend à sa battre. Les deux passent ensuite par Vivesaigues, puis Fossedragon, où il recroise Tyrion.

Survivant de la bataille de Winterfell, contre les Marcheurs Blancs, le serviteur sans grand relief de Port-Réal est devenu l’un des seconds rôles les plus présents de la série. Son interprétation marquante de la chanson Jenny of Oldstone, la veille de la grande bataille, est un moment fort de la dernière saison.

Varys

Varys, alias le «Maître des chuchoteurs» ou encore «l'Araignée», est resté fidèle à lui-même tout au long des huit saisons de Game of Thrones. Tout en restant mystérieux sur ses motivations profondes.

Mais selon celui qui incarne le personnage, Conleth Hill, Varys est animé par la volonté de faire le bien. George R.R. Martin lui-même l'aurait dit à l'acteur.

Emasculé dans sa jeunesse par un magicien qui l'avait racheté à son maître, puis jeté à la rue, Varys s'est frayé un chemin jusqu'aux plus hautes sphères du pouvoir grâce à sa grande intelligence et son sens de la stratégie.

Lorsqu'il apparaît dans la première saison, il est l'un des membres du conseil du Roi Robert, après avoir servi le «Roi fou», Aerys II Targaryen. A la mort du Roi Robert, il devient le conseiller de Joffrey Baratheon et des Lannisters, puis enfin de Daenerys.

Lors d'une conversation avec celle-ci, dans la saison 8, une phrase qu'il prononce vient confirmer que ses intentions sont pures. «Vous voulez savoir où repose ma véritable loyauté ? Pas envers quelque Roi ou Reine, mais envers le peuple». Un gilet jaune avant l'heure, ce Varys.

