Netflix se lance dans l'édition de comics

La plate-forme de streaming Netflix élargit son spectre. Pour la première fois, elle édite un comics, intitulé «The Magic order», et ce n'est sûrement qu'un début.

Pour cette opération, le géant américain des médias s'est associé avec un grand nom, Panini Comics, qui édite habituellement les titres Marvel en France et également l'ensemble de l'œuvre de Mark Millar, scénariste plus que mythique du secteur.

Tout ça tombe extrêmement bien, puisque «The Magic Order» est justement scénarisé par l'Ecossais, qui a en outre revendu en 2017 sa société d'édition Millarworld (Kick-Ass, Starlight, Huck ou encore Empress) à Netflix. Bref, toutes les planètes étaient alignées pour lancer cette nouvelle saga qui, comme son nom l'indique, parle de magie.

UNE GUERRE AU SEIN D'UNE FAMILLE

Le «Magic Order» est une société secrète, ou plutôt une famille de magiciens, les Moonstone. Depuis des centaines d'années, de génération en génération, ils veillent, dans l'ombre, sur les humains et les protègent des forces maléfiques.

Stars du music-hall, Propriétaire de night-club, chômeuse… Tous ont en effet une vie normale (plus ou moins, quand même) et ils peuvent, à tout moment, s'emparer de leur baguette, si nécessaire. Maîtres en manipulation, ils sont capables d'agir dans plusieurs dimensions, de figer le temps, de déclencher des sorts incroyables… Mais aujourd’hui, quelqu’un les a pris pour cible. Un être qu'ils connaissent bien, à la puissance démoniaque.

Pour mettre en image les idées toujours délirantes de Millar, c'est un autre grand nom du monde des comics qui a été choisi. Et il est français, ce qui ne gâche rien : Olivier Coipel.

Cette pointure, sans égal pour retranscrire les univers les plus sombres, a multiplié les succès ces dernières années. Cela a par exemple été le cas avec son travail sur l'univers des Avengers (avec Geoff Johns), le crossover entre New Avengers et X-Men ou encore House of M (avec Brian M. Bendis).

DE NOUVELLES FRANCHISES MULTIMÉDIA

Quoi qu'il en soit, cette grande première - je le rappelle, un comics signé Netflix - pourrait bien lancer une nouvelle déferlante de contenu à haut potentiel, déclinable en série TV, en BD et en films, avec de tout nouveaux super-héros.





Un univers que Netflix maîtrise déjà, avec surtout des titres tirés de l'écurie Marvel, comme Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et Punisher. Pour Netflix et Panini Comics, l'avenir est plus que prometteur.

Magic Order, de Frank Millar et Olivier Coiper, éditions Netflix/Panini Comics, 19 €