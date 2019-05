Bilal Hassani dans le Top 3 des favoris

Et si c'était lui ? Bilal Hassani, le représentant de la France à la finale du concours Eurovision de la Chanson, qui aura lieu samedi 18 mai à Tel-Aviv (Israël), se place désormais à la 3e place des favoris pour la victoire chez les bookmakers.

C'est ce qui s'appelle une «remontada». Vendredi 10 mai, après sa première répétition, le jeune chanteur de 19 ans était, avec son titre-phare «Roi», déjà successivement passé de la dixième à la neuvième place, avant finalement de terminer en cinquième position.

Puis, dimanche 12 mai, après son deuxième coup d'essai, Bilal Hassani a de nouveau fait un bond chez les bookmakers, gagnant encore deux places, juste derrière le représentant des Pays-Bas et celui de la Suède.

Mais ce n'est pas tout. A six jours maintenant de l'édition 2019 de l'Eurovision, le jeune homme a également participé au tirage au sort de l'ordre de passage de la finale.

Résultat : Bilal Hassani passera dans la deuxième moitié, ce qui, pour les plus superstitieux des adeptes du concours, serait un présage des plus favorables.

Concrètement, l’ordre de passage de la France en finale sera donc compris entre la quinzième et la vingt-sixième position.

PLUS QUE 6 jours avant la grande finale





ONLY 6 days left before the Finale #WeAreKingsandQueens #VoteBilal #DareToDream #Eurovision2019 @Eurovision @EurovisionF2 pic.twitter.com/B78nzL9EJ3

— Bilal Hassani (@iambilalhassani) May 12, 2019