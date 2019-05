Les fins possibles de Game of Thrones (SPOILERS)

Ce dimanche soir sera diffusé l’ultime épisode de Game of Thrones, levant le voile sur celui ou celle qui montera sur le trône de fer. Un événement attendu depuis huit saisons par les fans, qui espèrent un épisode final à la hauteur de la série. ATTENTION SPOILERS.

Après l’épisode 5 - qui a concentré toutes les déceptions des fans – difficile de prévoir une fin évidente tant les événements se sont enchaînés (à une vitesse bien trop rapide). Plusieurs théories sont ainsi envisagées.

Son regard sombre à la toute fin de l’épisode 5, alors que Port-Réal vient d’être réduite en cendres par Daenerys - aka la reine folle – en disait long sur son état d’esprit. Cersei étant désormais éliminée, nul doute que Daenerys figure en première place. Ses talents de tueuse ne sont plus à prouver – elle a tout de même tué le Roi de la Nuit avec une facilité déconcertante – une telle fin ne serait pas étonnante.

D’autant plus quand on se souvient de la prédiction de Mélisandre. Selon cette dernière Arya «fermera des yeux marrons, bleus et verts». Les yeux marrons étaient ceux de Walder Fey, les yeux bleus du Roi de la Nuit, les yeux verts pourraient donc être ceux de Daenerys.

Autre indice : le cheval blanc. A la fin de l’épisode 5 tandis qu’Arya contemple le désastre, un cheval blanc (sorti de nulle part) apparait. Cette scène poétique est également hautement symbolique et pourrait être une référence à la bible et aux «cavaliers de l’Apocalypse». «Et je vis paraitre un cheval blanc. Celui qui le montait avec un arc ; on lui donna une couronne, et il partit vainqueur et pour vaincre», dit ainsi l’Apocalypse de Saint-Jean, chapitre 6. Ayra, sur son cheval blanc pourrait donc être celle qui va vaincre Daenerys.

Une autre théorie suscite l’engouement des fans : la légende d’Azor Ahai. Pour rappel, selon cette prophétie, Azor Ahai est le guerrier qui a vaincu – des millénaires avant les événements de la série – les marcheurs blancs (oui déjà eux). Ce dernier doit se réincarner dans le corps du «prince qui était promis».

Jusqu’à présent, on pensait que Jon, qui a été ressuscité par Mélisandre, était ce fameux «prince promis». Mais et s’il s’agissait en réalité d’Arya ? Dans la saison 7, Missandei précisait qu’il pourrait s’agir d’un prince ou d’une princesse. Arya pourrait donc tout aussi bien être cette princesse, celle «qui renaitra parmi le sel et la fumée» (Port-Réal a été réduite en cendres) pour vaincre les ténèbres.

According to the prophecy,



“Azor Ahai or The Prince or Princess that who was promised” is the saviour in the religion of light that would be born “amidst salt and smoke” to combat an impending darkness.



Arya Stark rose from ashes in #GOTS8E5



She is the one #GameofThrones pic.twitter.com/gAwjBYPomo

— Robin (@iamryuzaki7) 13 mai 2019