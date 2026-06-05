Sadie Sink tiendra le rôle principal dans l'adaptation en série de «The Marriage Plot»

Actuellement sur les planches et bientôt à l'affiche de «Spider-Man 4», Sadie Sink, star de «Stranger Things», sera prochainement l'actrice principale d'une nouvelle série.

Elle s'est fait connaître du grand public dans la série «Stranger Things», et depuis n'arrête plus les projets. Sadie Sink tiendra bientôt le rôle principal de «The Marriage Plot», une mini-série Hulu adaptée du roman éponyme de Jeffrey Eugenides, paru en 2011.

La série sera écrite par Will Arbery (scénariste de «Succession») et réalisée par Hiro Murai (réalisateur de la série «Atlanta»). Selon le synopsis officiel, «The Marriage Plot» suivra «trois jeunes diplômés pris dans un triangle amoureux dévorant, qui doivent concilier leurs aspirations romantiques de jeunesse avec l'entrée imminente dans l'âge adulte et faire des choix qui changeront leur vie en matière d'amour et d'identité.»

Surtout connue pour son rôle de Max Mayfield dans «Stranger Things», Sadie Sink a néanmoins également joué dans «The Whale» de Darren Aronofsky, ainsi que dans les pièces de théâtre comme «John Proctor Is the Villain» à Broadway et, «Romeo & Juliet» dans le West End qui se joue actuellement jusqu'au 20 juin.

Prochainement, l'actrice américaine de 24 ans apparaîtra dans «Spider-Man : Brand New Day» et sera productrice exécutive de l'adaptation cinématographique de «John Proctor Is the Villain» par Universal.