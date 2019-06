Les Proies, De Rouille et d’Os, Formule 1… Les 3 programmes à voir ce soir (3 juin)

La série Les proies sur Polar+, le film De rouille et d’os sur Chérie 25, le documentaire formule 1, la technologie de l’extrême sur RMC Découverte, les 3 programmes à voir ce soir.

Les proies, à 20h50 sur Polar+

Sous la surface, la menace



Sous l'écrasant soleil australien, et alors que le corps déchiqueté d’une femme vient d’être retrouvé sur la plage, deux ex qui ont survécu il y a trois ans à une attaque de requins, mettent de côté leurs traumatismes afin de traquer le serial killer qui sévit à Sydney. Les deux flics se lancent sur la piste du dangereux prédateur, un ennemi implacable, et leur traque sera sans merci... Todd Lasance (Spartacus : war of the damned) et Ash Ricardo (Offspring) incarnent un duo de flics dans Les proies, série anxiogène à suspense à découvrir sur Polar+.

© Sony Picture Television

De rouille et d’os, à 21h sur Chérie 25

Boxeur paumé et sans le sou, Ali (Matthias Schoenaerts) débarque à Antibes chez sa sœur avec sous le bras son fils, Sam, 5 ans, qu’il connaît à peine. En boîte de nuit, il fait la rencontre de Stéphanie (Marion Cotillard), une jolie dresseuse d’orques du Marineland à qui il laisse son numéro. Quand celle-ci perd ses jambes à l’issue d’un spectacle qui a mal tourné, elle rappelle Ali. Incapable de pitié envers elle, le jeune homme va pourtant redonner le goût de vivre à Stéphanie... Nommé pour la Palme d’or à Cannes, De rouille et d’os (2012) se place dans la lignée du travail de Jacques Audiard : une maîtrise époustouflante du récit, du rythme et de puissantes émotions au service d'un drame sublime.

Formule 1, la technologie de l’extrême, à 20h50 sur RMC découverte.

Des bolides surpuissants



Autant bardées de technologie que les avions de chasse, les voitures de Formule 1 ont repoussé les limites de la vitesse en ne laissant aucun paramètre au hasard. De l’aérodynamisme au moteur surpuissant en passant par la solidité alliée à une légèreté surprenante… Tout est affaire de techniques de pointe. Si Alain Prost, Michael Schumacher ou encore Lewis Hamilton ont marqué l'Histoire de la F1, les secrets de leurs véhicules restent encore méconnus du grand public. Les marques investissent des sommes énormes pour que les courses leur servent de vitrine. RMC dévoile les plus belles mécaniques et les hommes qui travaillent à l’amélioration de leurs performances.

© Imagissime