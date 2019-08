Les 25 séries à voir cet été

Comédies, drames, thrillers, anticipation ou encore science-fiction... Les fans de séries trouveront cet été de quoi satisfaire toutes leurs envies.

Pose saison 2, Canal+Séries à l’heure US, depuis le 12 juin



Deux fois nommée aux Golden Globes en 2018, la série de Steven Canals, Brad Falchuk et Ryan Murphy remet la culture Ball à l’honneur en suivant les aventures de la communauté gay et trans de New York des années 1990. « Nous allons nous intéresser à ce qu’il se passait, d’un point de vue socio-politique, à New York », a indiqué le co-créateur de la série, Steven Canals. Et qui dit New York en 1990, dit lutte contre le sida. « Nous allons parler d’Act Up, et de l’accès aux soins pour les personnes atteintes du sida ». Au menu toujours, paillettes, costumes et bande originale so vintage.

Le Pitch : New York, 1990. Dans la communauté des ballrooms, désormais très populaires, la House of Evangelista est contrainte de réévaluer ses objectifs. Blanca Rodriguez, qui a quitté la House of Abundance et son ancienne mère, Elektra, pour former sa propre maison, continue d’accueillir les jeunes LGBTQ rejetés par leurs familles. Pendant ce temps, la crise du SIDA s'aggrave et les groupes de militants donnent de la voix pour défendre leur cause.

Avec qui : Indya Moore, Billy Porter, Mj Rodriguez, et Dominique Jackson. Parmi les nouveautés, on note l’arrivée de la légende de Broadway Patti LuPone.

Jett, OCS, depuis le 15 juin



Sebastien Gutierrez (Judas Kiss) met en scène sa compagne à la ville, l’actrice Carla Gugino (The Haunting of the Hill House), dans une série d’action.

Le pitch : Jett Kowalski, voleuse de renommée mondiale, sort de prison et se voit contrainte de reprendre ses activités illégales pour le compte de dangereux criminels.

Avec qui : Carla Gugino, Giancarlo Esposito, Elena Anaya, Michael Aronov…

. JETT



« Professionnelle de haut vol »



JETT

« Professionnelle de haut vol »

Saison 1 dès le 15 juin sur OCS.

Years and Years (BBC) sur Canal+Séries



La critique s’accorde à dire qu’il s’agit de l’une des meilleures séries de la décennie, Years and Years, série d’anticipation anxiogène et bouleversante de Russell T. Davies, est une co-production de la BBC et de HBO qui tire la sonnette d’alarme sur des problématiques bien d’actualité, à savoir la montée du populisme et l’urgence climatique. Elle explore de manière réaliste un avenir très sombre au travers des destins des membres d’une famille anglaise.

Le pitch : Quinze années de la vie des Lyons, une famille de Manchester alors que la Grande-Bretagne se retire de l’Europe et qu’un nouveau monde se façonne. Ancienne célébrité devenue femme politique de premier plan, Vivienne Rook (Emma Thompson) parvient au pouvoir malgré ses prises de position controversées qui vont bientôt bouleverser les Lyons, la Grande Bretagne et le monde entier avec…

Avec qui : Emma Thompson, Rory Kinnear, Russell Tovey, jessica hynes, Anne Reid, Jade Alleyne…

Gomorra saison 4, Canal+, 24 juin (pour la première fois en version multilingue)



La série italienne phénomène de Roberto Saviano est de retour.

Le pitch : Après la mort de Ciro (Marco d’Amore qui réalise les deux derniers épisodes de cette saison 4), Genny règne en maître sur Naples. Et pourtant, de nouvelles menaces surgissent et remettent en cause l'équilibre qui s'est installé sur la Camorra.

Avec qui : Salvatore Esposito (Genny Savastano), Cristiana Dell'Anna (Patrizia), Arturo Muselli (Enzo 'Sang Bleu'), Ivana Lotito (Azzurra) ou encore Loris de Luna (Valerio).

Le Grand Bazar, M6, 21h05, 25 juin



M6 profite de l’été pour lancer sa nouvelle série Le Grand Bazar. Sélectionnée au Festival Séries Mania, ce 6 x 52 minutes a été crée par Baya Kasmi (Le nom des gens) et produite par Elephant (Fais pas ci, Fais pas ça). Comédie familiale, elle suit avec humour et tendresse l’évolution d’une famille mixte et recomposée.

Le pitch : « Avec l’arrivée de leur bébé, Samia et Nicolas espèrent vivre heureux dans leur famille recomposée. Ils rêvent d’un foyer serein, paisible et harmonieux avec beaucoup d’enfants... Mais d’emblée les choses s’annoncent très compliquées… ».

Avec qui : Grégory Montel, Naila Harzoune, Lyes Salem, Julia Platon, le youtubeur Maxenss, Biyouna et la voix de Ramzy Bedia (qui double un nourrisson).

Family Business, Netflix, 28 juin



Contrairement à ce que son titre pourrait laisser penser Family Business est une série française et une truculente comédie signée Igor Goteman, le réalisateur de Five avec Pierre Niney.

Le pitch : Family Business plonge au cœur d'une famille prête à abandonner la boucherie traditionnelle pour se lancer dans la commerce de cannabis.

Avec qui : Jonathan Cohen (Serge le Mytho), Gérard Darmon (La Cité de la peur), Liliane Rovère (Dix pour Cent) ou encore Enrico Macias dans son propre rôle.

Anatane et les enfants d’Okura, France 4, 29 juin



Une grande série d’aventure inspirée par les mangas, dont la musique du générique a été composée par Pascal Obispo.

Le pitch : «Paris, 2213. Comme tous les garçons approchant l’âge de 15 ans, Anatane Goliatkine sait qu’il sera bientôt emmené à Okura. Comme son père avant lui, il deviendra un docile Buzi, ouvrier destiné à travailler au Grand Projet de Clunk, le dictateur régissant le nouvel ordre mondial depuis la fin de la troisième Grande Guerre qui a ravagé la planète. Pourtant, au cours d’une simple bataille de boules de neige, le destin d’Anatane bascule. Se découvrant un incroyable pouvoir d’invisibilité, le garçon devient dès lors le fugitif le plus recherché du globe…».

Avec qui : La voix du héros Anatane est doublée par Xavier Dolan.

The Loudest Voice (Showtime), Canal, 2 juillet



Série en sept épisodes, The Loudest Voice revient sur la vie du très controversé créateur de la chaîne Fox News Roger Ailes. Elle est produite par le spécialiste de l’horreur Jason Blum et compte un épisode réalisé par Stephen Frears (My beautiful Laundrette, The Queen).

Le pitch : Les dernières années de Roger Ailes, proche de Nixon et fondateur de Fox News qui fût accusé de harcèlement sexuel par des employées.

Avec qui : Russell Crowe, Naomi Watts, Sienna Miller, Seth macFarlane, Annabelle Wallis…

Divorce, 3è et dernière saison, HBO/OCS 2 juillet



La dramédie avec Sarah Jessica Parker (Sex and the City) est de retour pour six derniers épisodes. Créé par Sharon Horgan (Catastrophe, Motherland), le show est désormais chapeauté par Liz Tuccillo (Sex and the City).

Le pitch : La vie post-divorce de Frances et de son ex-mari Robert prend une tournure inattendue qui va quelque peu dérouter leurs enfants…

Avec qui : Sarah Jessica Parker, Thomas Haden Church, Becki Newton, Sterling Jerins, Ashley North.

Liés à jamais.#Divorce saison 3, avec Sarah Jessica Parker, dès le 2 juillet sur OCS.

Saisons 1 et 2 disponibles à la demande.

Saisons 1 et 2 disponibles à la demande. https://t.co/D5u6hZDcvj pic.twitter.com/qSczaIl4hc — OCS (@OCSTV) 27 juin 2019

Stranger Things saison 3, Netflix, 4 juillet



Dire qu’elle est ultra-attendue serait un énorme euphémisme… A coups de teasers et d’un marketing surfant savamment sur la nostalgie des années 1980, Netflix est arrivé à maintenir intacte l’envie des fans de voir la suite de sa série de science-fiction aux 31 nominations aux Emmys Awards. Tous aujourd’hui trépignent d’impatience de retourner dans la petite ville d’Hawkins qui sera de nouveau le théâtre d’étranges phénomènes… Et bonne nouvelle, les créateurs promettent encore de nombreux clins d’œil aux classiques de l’horreur et de la science-fiction…

Le pitch : Eleven et ses amis sont menacés par une créature venue du monde à l’envers…

Avec qui : Millie Bobby Brown, Finn Wolhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Charlie Heaton, Winona Ryder…

The Rookie, M6, 5 juillet



La star de Castle Nathan Fillion endosse le costume de flic dans The Rookie, série d’ABC récemment renouvelée pour une saison 2.

Le pitch : Un homme d’une quarantaine d’années et tout juste divorcé décide de réaliser son rêve, devenir policier. Il intègre les rangs du Los Angeles Police Department où il devient la nouvelle recrue la plus âgée…

Avec qui : Nathan Fillion, Afton Williamson, Eric Winter, Melissa O'Neil, Richard T. Jones, Titus Makin et Alyssa Diaz.

La Casa de Papel, saison 3, Netflix, 19 juillet



Renouvelée tout récemment pour une saison 4, la série espagnole (et série non-anglophone la plus regardée au monde sur Netflix) La Casa de Papel s’apprête à dévoiler les épisodes inédits de sa saison 3 dont l’action débute deux après le braquage de la Maison de la Monnaie à Madrid.

Le pitch : En vacances sous les tropiques, les braqueurs les plus recherchés d’Espagne prennent du bon temps, mais la belle vie ne va pas durer… Alicia Sierra est prête à tout pour mettre fin à leur cavale et mettre un terme définitif à «La Résistance». Rio a été arrêté par la police. Le gang n'a pas d'autre choix que de se reformer…

Avec qui : Ursula Corbero, Alvaro morte, Miguel Herranb, Alba Flores, itziar Ituno…

Saint Seiya : Les Chevaliers du Zodiaque, Netflix, 19 juillet



La série animée japonaise culte est de retour avec un remake en 12 épisodes produite par Netflix en collaboration avec le célèbre studio nippon Toei qui délaisse l’animation d’antan pour opter pour une animation 3D qui pourrait décevoir les puristes.

Le Pitch : les nouvelles aventures des jeunes Chevaliers du Zodiaque, chargés de protéger la déesse grecque réincarnée Athéna. Il leur faudra aussi combattre les puissants dieux de l'Olympe prêts à tout pour anéantir l'humanité.

The Boys, Amazon, 26 juillet



Le pitch : Adaptation du comic de Garth Ennis, The Boys plonge dans un univers badass dans lequel les super héros sont devenus des stars qui abusent éhontément de leurs pouvoirs. Outrée par ces agissements, une équipe de justiciers appelée The Boys décide de les rappeler à l’ordre...

Avec qui : Karl Urban, Antony Starr, Chace Crawford, Jack Quaid, Elisabeth Shue…

Veronica Mars, saison 4, Hulu, 26 juillet



Diffusée entre 2004 et 2007, la série Veronica Mars avec Kristen Bell en jeune détective (qui a aussi connu une adaptation en film) s’offre une suite sur Hulu toujours réalisée par Rob Thomas, créateur de la série originale. Pour mémoire, dans les premières saisons très appréciés des geeks, Véronica et son père, un ancien shériff reconverti en détective privé, enquêtaient au sein d’une petite ville fictive de Californie, Neptune. A noter que la saison 4, née douze ans après la fin de la série, ne devrait pas être la dernière à en croire les mots du créateur lors du festival de télévision ATX : «Il y a beaucoup d'efforts qui doivent s'accorder pour qu'un revival puisse voir le jour», a-t-il d'abord souligné avant de déclarer : «Je suis prêt à poursuivre l'histoire de Veronica... même si en disant ça, j'ai l'impression de vous spoiler en révélant qu'elle survivra à ces 8 épisodes !»

Le pitch : Veronica Mars est appelée à enquêter sur les meurtres de spring breakers…

Avec qui : Kristen Bell, Jason Dohring, Enrico Colantoni, JK Simmons, Percy Daggs III ou encore Daran Norris…

Orange is the new black, 7è et dernière saison, Netflix, 26 juillet



L’une des séries phares de Netflix tire sa révérence cet été.

Le pitch : Piper (Taylor Schilling) est enfin libérée mais doit faire face aux difficultés de la réinsertion tandis que son épouse Alex (Laura Perpon) est elle, comme le reste de l’équipe, toujours incarcérée… Le dernier teaser en date laisse entrevoir une dernière saison au goût doux-amer…

Avec qui : Taylor Schilling, Maura Prepon, Danielle Brooks, Adrienne C. Moore, Uzo Aduba, Taryn Manning, Natasha Lyonne…

Quatre mariages et un enterrement, Hulu, 31 juillet



La célèbre comédie romantique culte Quatre mariages et un enterrements (1994) a été adaptée en série par Mindy Kalling (The Mindy project), une suite en dix épisodes qui accueille notamment la star du film original Andie MacDowell en tant que guest.

Le pitch : Quatre amis américains se retrouvent à Londres pour célébrer un mariage et voient leurs vies exploser sur à une révélation devant l’autel…

Avec qui : Nathalie Emmanuel, Brandon Mychal Smith, Rebecca Rittenhouse, John Reynolds, Andy MacDowell…

Preacher, 4è et dernière saison, OCS, 5 août



Adaptée de la bande dessinée de Garth Ennis et Steve Dillon par Seth Rogen et Evan Goldberg, la série à l’humour noir blasphématoire Preacher dévoile sa quatrième et dernière saison.

Le pitch : La quête divine rocambolesque d’un prêtre entouré de sa petite amie et d’un vampire à travers les Etats-Unis.

Avec qui : Dominic Cooper, Ruth Negga, Joseph Gilgun...

BH90210 Fox, 7 août



La série a marqué les ados qui ont grandi dans les années 1980-1990… Après avoir connue une version «new generation», la série Beverly Hills is back avec ses stars d’origine. Les personnages de Brenda, Brandon et autre Kelly ne seront cependant pas de retour car les acteurs joueront cette fois leur propre rôle à l’écran. «Il est question des personnages derrière les personnages, explique Jenny Garth à Entertainment Weekly. C’est une plongée dans la vie de ces gens qui ont vécu comme ça pendant dix ans et leurs retrouvailles».

Le pitch : «Jouant une version exagérée et irrévérencieuse d'eux-mêmes, les héros de la série culte Beverly Hills tentent de convaincre la chaîne de produire un revival.» (Allociné).

Avec qui : Jason Priestley, Shannon Doherty, Jennie Garth…

Glow, saison 3, Netflix, 9 août



Les catcheuses de Glow remontent sur le ring pour une saison 3 très attendue.

Le pitch : The Gorgeous Ladies Of Wrestling vont honorer une proposition de show à Las Vegas…

Avec qui : Alison Brie, Betty Gilpin, Sydelle Noel, Britney Young, Britt Baron, Kimmy Gatewood, Marc Maron, Geena Davis…

Succession saison 2, HBO le 11 août et en US+24 sur OCS



Jesse Armstrong continue de faire se déchirer les très influents Roy dans la saison 2 de Succession.

Le pitch : Menée par un patriarche magnat des médias, la famille Roy lutte pour conserver le contrôle de son empire et doit se montrer plus soudée que jamais malgré les querelles intestines

Avec qui : Brian Cox, Jeremy Strong, Kieran Culkin, Sarah Snook…

Why women kill, CBS Access, 15 août



Le père de Desperate Housewives et Devious Maids Marc Cherry est de retour avec une nouvelle bande de filles.

Le pitch : Why Women Kill raconte les histoires de trois femmes vivant à trois époques différentes mais toutes les trois confrontées à l’infidélité de leur époux : une mère au foyer dans les années 1960, une femme du monde dans les années 1980 et une avocate en 2019…

Avec qui : Lucy Liu, Ginnifer Goodwin, Kirby Howell-Baptiste…

Il était une seconde fois, Arte, le 30 août



Pour sa première série, Guillaume Nicloux (L’enlèvement de Michel Houellebecq) s’approprie le motif du voyage dans le temps et raconte une quête amoureuse et existentielle en quatre épisodes de 52 minutes.

Le pitch : Vincent Dauda, la trentaine, rêve de reconquérir son ex, l’envoûtante Louise. Il traîne son chagrin jusqu’au jour où un livreur lui remet un colis qu’il n’a pas commandé…

Avec qui : Gaspard Ulliel (César du meilleur acteur en 2017) et Freya Mavor (Skins, La dame dans l’auto).

first look at Gaspard Ulliel and Freya Mavor in the upcoming mini-series "Il était une seconde fois"

The Dark Crystal Age of Resistance, Netflix, 30 août



Prequel du classique de Jim Henson sorti en 1982, The Dark Crystal : Age of Resistance (Dark Crystal : Le Temps de la Résistance en VF) a été crée par Jim Henson et Franz Oz et se déroule de nombreuses années avant les événements du film. La quête épique conserve les marionnettes traditionnelles sublimées par des effets numériques et est portée par un casting de voix prestigieux.

Le pitch : «Le monde de Thra se meurt. Le Cristal de la Vérité est au cœur de Thra, une source de puissance inimaginable. Mais il est endommagé, corrompu par les vils Skeksis, et un mal se répand sur la terre. Lorsque trois Gelfling découvrent le terrible secret derrière le pouvoir du scepticisme, ils se lancent dans un voyage épique pour allumer les feux de la rébellion et sauver leur monde».

Avec qui : Dans la VO, avec les voix de Taron Egerton, Anya Taylor-Jor, Nathalie Emmanuel, Helena Bonham Carter, Alicia Vikander, Andy Samberg, Mark Hamill, Lena Headey, Sigourney Weaver…

Carnival Row, Amazon, 30 août



Orlando Bloom joue son premier rôle d’importance sur le petit écran dans la peau du héros de Carnival Row, «thriller de fantasy neo-noir» d’Amazon qui fut un temps produit par Guillermo del Toro avant que le réalisateur ne se désolidarise du projet. Composée de huit épisodes, la série est notamment chapeautée par René Echevarria (The 4400).

Le pitch : Une ville abritant Humains et créatures mythiques est le théâtre d’une série de meurtres sur laquelle enquête un détective qui se fait une affaire personnelle de retrouver le coupable.

Avec qui : Orlando Bloom, Cara Delevigne, David Gyasi…