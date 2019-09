Friends : une exposition à New York pour les 25 ans de la série culte

Rachel, Ross, Monica, Joey, Chandler, Phoebe… cette bande de potes a tenu en haleine ses fans de 1994 à 2004. Pour les 25 ans de la série, une exposition ouvrira ses portes du 7 septembre au 6 octobre prochain, à New York.

«Une expérience qui va rendre vos amis jaloux». C’est en ces termes qu’est présenté, sur le site officiel, ce rendez-vous éphémère qui débutera samedi prochain, dans le quartier de SoHo.

Une immersion dans les décors de la série

Plus qu’une simple exposition d’accessoires et de photos, l’événement intitulé «The one with the pop-up», promet une immersion dans les décors de la série culte, spécialement reconstitués pour l’occasion.

Parmi les temps forts de ce rendez-vous, les inconditionnels de la saga «Friends» déambuleront ainsi dans les appartements de Joey, Chandler ou encore Rachel, et pourront prendre la pose dans le QG de la bande, le Central Perk Café.

Prévue pour durer quarante minutes, la visite permettra également de revivre des scènes devenues cultes, comme de glisser sa tête dans une dinde ou tenter de faire monter un canapé par un escalier trop petit.

Un hommage à la hauteur de la série, qui a d’ores et déjà séduit les fans. Tous les billets ont été vendus.