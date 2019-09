Game of Thrones, The Marvelous Mrs Maisel, Chernobyl… quelles séries ont reçu le plus de nominations aux Emmy Awards 2019 ?

Découvrez la liste des nommés de la 71e édition des Emmys Awards. Avec 32 nominations, Game of Thrones domine largement ses concurrentes.

La série de HBO est notamment nommée dans la catégorie Meilleure série dramatique, tandis que Kit Harington et Emilia Clarke concourront respectivement dans celles de Meilleur acteur et Meilleure actrice. Déjà la série la plus récompensée de la télévision américaine, «GoT» compte désormais 161 nominations à son palmarès.

Parmi les autres favoris de la cérémonie on retrouve The Marvelous Mrs Maisel avec 20 nominations, Chernobyl (19), Barry (17), Fosse/Verdon (17), When They See Us (16) et l'émission Saturday Night Live (18). Au classement des diffuseurs les plus représentés, HBO avec 137 nominations devance Netflix (117), NBC (58), Amazon Prime Video (47) et CBS (43).

Les prix seront décernés ce 22 septembre à Los Angeles. A noter que les séries diffusées en juin, à l'instar de Stranger Things, sont absentes en raison de la date limite de sélection pour concourir aux Emmy Awards fixée au 31 mai.

La liste des principales catégories :

Meilleure série dramatique

Better Call Saul



Bodyguard



Game of Thrones



Killing Eve



Ozark



Pose



Succession



This Is Us

Meilleure comédie

Barry



Fleabag



The Good Place



La Fabuleuse Mme Maisel



Poupée russe



Schitt's Creek



Veep

Meilleur acteur dans une série dramatique

Jason Bateman, Ozark



Sterling K. Brown, This Is Us



Kit Harington, Game of Thrones



Bob Odenkirk, Better Call Saul



Billy Porter, Pose



Milo Ventimiglia, This is Us

Meilleure actrice dans une série dramatique

Emilia Clarke, Game of Thrones



Jodie Comer, Killing Eve



Viola Davis, Murder



Laura Linney, Ozark



Mandy Moore, This Is Us



Sandra Oh, Killing Eve



Robin Wright, House Of Cards

Meilleur acteur dans une série, comédie

Anthony Anderson, Black-ish



Don Cheadle, Black Monday



Ted Danson, The Good Place



Michael Douglas, La Méthode Kominsky



Bill Hader, Barry



Eugene Levy, Schitt’s Creek

Meilleure actrice dans une série, comédie

Christina Applegate, Dead to Me



Rachel Brosnahan, La Fabuleuse Mme Maisel



Julia Louis-Dreyfus, Veep



Natasha Lyonne, Poupée russe



Catherine O’Hara, Schitt’s Creek



Phoebe Waller-Bridge, Fleabag

Meilleure mini-série

Chernobyl



Escape at Dannemora



Fosse/Verdon



Sharp Objects



Dans leur regard