Vidéo : elle se relaxe en faisant grimper des araignées sur son visage

Arachnophobes, s'abstenir. En Australie, une jeune femme laisse grimper des araignées sur son visage pour l’aider… à se détendre.

Selon Tarni Roebuck, 27 ans, la sensation qu’elle éprouve est quasi-thérapeutique : «Je suis heureuse rien qu’à l’idée de manipuler l’une de mes espèces préférées ou une araignée particulièrement grosse», a-t-elle déclaré sur les réseaux sociaux. Avant d’ajouter : «J’aime beaucoup passer du temps avec les araignées. Elles m'aident à me détendre».

Passionnée par les arachnides depuis plusieurs années, la jeune femme a décidé de créer un compte Instagram dédié à son hobby hors du commun où elle publie de nombreuses vidéos, filmées pour la plupart dans son jardin, et photos sur lesquelles on peut voir toutes sortes d'araignées lui grimper sur les bras, la bouche, le nez et les yeux.

Avant d'essayer sa méthode de relaxation, Tarni recommande d'abord de s’en approcher et de commencer à les observer, tout en affirmant qu'elle n'a jamais été piquée par une araignée. Des volontaires ?