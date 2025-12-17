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TikTok : pourquoi Léonie, la caissière star du Carrefour de Laval, est-elle désormais protégée par un agent de sécurité ?

Plusieurs groupes de jeunes se sont déplacés à l’hypermarché pour tenter d’apercevoir la caissière. [Capture d'écran TikTok @Carrefour]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Devenue star des réseaux sociaux après la publication de plusieurs vidéos virales tournées dans un hypermarché Carrefour de Laval (Mayenne), Léonie, une jeune employée, a été placée sous protection pour assurer sa sécurité face à l’afflux de visiteurs.

C’est la nouvelle coqueluche des réseaux sociaux : elle s’appelle Léonie, elle est caissière dans un Carrefour de Laval en Mayenne, et elle est devenue une star sur TikTok en postant des vidéos comprenant des mises en scène avec ses collègues, des chorégraphies et des sketchs humoristiques destinés à valoriser l’ambiance de travail de l’hypermarché.

Mais face à l’afflux de visiteurs généré par ces vidéos visionnées plusieurs millions de fois depuis le début du mois de décembre, la direction du magasin a décidé de renforcer sa protection et lui attribuant un agent de sécurité chargé d’assurer sa sécurité personnelle.

@carrefour.laval0

Je consomme local, chacun son niveau 😏

♬ son original - SkyrockFM

Plusieurs groupes de jeunes devant l'hypermarché

Et pour cause : selon la direction du magasin, plusieurs groupes de jeunes se sont déplacés à l’hypermarché pour tenter d’apercevoir la caissière. «Il s’agit d’un public jeune, qui à la sortie de l’école, est allé à l’hypermarché. Nous ne sommes pas prêts. Nous avons décidé de poster un agent de sécurité, pour protéger la jeune femme», a expliqué Angélique Durchon, directrice du Carrefour de Laval, à Ici Mayenne.

Une commerçante de la galerie marchande a également évoqué des attroupements de jeunes garçons criant le prénom de Léonie. Discrète, l’étudiante a été dépassée par cette notoriété soudaine, d’autant que plusieurs tentatives d’usurpation de son identité ont été signalées sur les réseaux sociaux. Le compte TikTok du magasin a même été brièvement suspendu en raison de la multiplication de faux profils. 

Sur le même sujet «Le déjanté» : qui est ce détenu dont les «directs» sur TikTok, depuis sa cellule, font polémique ? Lire

Le phénomène n’est pas sans rappeler les vidéos du Leclerc de Pont-l’Abbé, dans le Finistère, qui avaient cartonné l’an dernier sur les réseaux sociaux en dépassant régulièrement le million de vues. Ce succès en ligne s’était traduit en magasin, avec des ventes en hausse et une communauté très engagée, faisant de ce Leclerc une exception dans le secteur.

Réseaux sociauxTikTokMayenneSécuritébuzzCarrefour

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