Disney devrait placer 7 films dans le top 10 du box office américain 2019

L'année 2019 était promise pour être l'année de tous les records pour Disney et le géant américain n'a pas raté le coche.

La maison de Mickey a placé huit films dans le top 10 de l'année au box office américain, ne laissant que des miettes pour ses concurrents. Alors que Star Wars IX s'affiche comme le départ le plus faible de cette dernière trilogie, le dernier opus de la saga Skywalker a tout de même rapporté plus 175 millions de dollars sur le premier week-end d'exploitation.

A titre de comparaison, L'Ascencion de Skywalker n'est que le 3e meilleur démarrage de l'année, derrière Le Roi Lion (191,7 millions de dollars) et très loin derrière les chiffres d'Avengers : Endgame et ses 357 millions récoltés à ses débuts. Toutefois, les prévisionnistes demeurent optimistes, car un tel départ devrait placer Star Wars 9 dans le top 10 de l'année aux Etats-Unis.

Par ailleurs, il faut souligner que Disney s'est armé comme il fallait tout au long de l'année, afin d'offrir au moins un blockbuster par mois aux cinéphiles. La Reine des Neiges 2, Avengers : Endgame, Le Roi Lion, Captain Marvel, Aladdin et Toy Story 4 ont porté l'année dans les salles obscures américaines. Seuls les remakes en prises de vue réelles de Dumbo, ainsi que Maléfique : Le Pouvoir du Mal, toujours signés Disney, n'entrent pas dans ce classement des dix premiers films de l'année. Début décembre, The Walt Disney Company faisait déjà état de 10 milliards de recettes collectées depuis le début de l'année, ces revenus ne comptant pas Star Wars 9, ni de l'exploitation de La Reine des Neiges 2 (sorti fin novembre).

A l'exception de Joker (Warner Bros.) et Spider-Man Far From Home (Sony Pictures), rien ne semble avoir arrêté le rouleau compresseur Disney.