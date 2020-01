Le spin-off de «Game of Thrones», le reboot de «Walker Texas Ranger», Soderbergh et HBO... Les 3 infos TV

Le spin-off de «House of the Dragon» ne sera pas visible avant 2022, le reboot de «Walker Texas Ranger» a été officiellement commandé, Steven Soderbergh a prolongé son contrat avec HBO... Voici les 3 infos TV à retenir.

le prequel de «game of thrones» «House of the Dragon» prévu pour 2022

Dans une interview pour Deadline, le président des programmes HBO Casey Bloys explique que la série dérivée de «Game of Thrones» n’arrivera pas sur nos écrans avant 2022. «Ils ont commencé à écrire le scénario», a-t-il précisé. Cette série se déroulera 300 ans avant les événements de «Game of Thrones». Elle sera centrée sur la maison Targaryen. Elle est inspirée du roman de George R.R. Martin, «Fire & Blood». Ryan Condal, co-créateur de la série «Colony» est chargé de l’écriture. Le casting n’a quant à lui pas encore été dévoilé.

Le reboot de «Walker Texas Ranger» commandé

La chaîne CW vient de commander officiellement le reboot de la série «Walker Texas Ranger». Dix-neuf ans après l’arrêt de la série, la CW a décidé de donner une nouvelle vie à la célèbre franchise. Dans le reboot signé Anne Fricke, Jared Padalecki prendra la place du héros justicier jadis incarné par Chuck Norris dans cette nouvelle série qui n’aura finalement pas grand-chose à voir avec la première. L’acteur, connu pour ses rôles dans «Supernatural» et «Gilmore Girls» interprétera le sergent Cordell Walker, de retour à Austin après avoir été un agent infiltré pendant deux ans. Veuf et père de deux enfants, il enquêtera en parallèle sur le meurtre de sa femme.

WALKER, TEXAS RANGER Reboot Ordered to Series at THE CW!https://t.co/G3fN3Z6Ggg pic.twitter.com/fBO7ZVsbo5 — ComicBook NOW! (@ComicBookNOW) January 14, 2020

Steven Soderbergh prolonge son contrat avec HBO

Steven Soderbergh a conclu un contrat de trois ans pour produire du contenu pour la chaîne câblée HBO et HBO Max, la plateforme de vidéos dont le lancement est prévu au printemps prochain. Le réalisateur américain, notamment connu pour les films «Ocean’s Eleven» et «Erin Brokovitch», avait déjà réalisé le téléfilm «Ma vie avec Liberace» pour HBO et dans le cadre de ce nouveau contrat travaille actuellement sur le téléfilm «Let Them Talk» avec Meryl Streep au casting et dont la mise sur HBO Max est prévue en 2020.