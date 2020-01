Jack Reacher adapté en série, Netflix commande une saison 3 de «YOU», « The Crown » ne traitera pas du Megxit : les 3 infos TV à retenir

Amazon Prime Video adapte «Jack Reacher» en série, une saison 3 de «YOU» officiellement commandée, le Megxit ne sera pas dans «The Crown», voici les 3 infos TV à retenir.

La saga de romans «Jack Reacher» adaptée en série

Après deux adaptations sur grand écran en 2012 et 2016, avec Tom Cruise dans le rôle principal, la série de roman «Jack Reacher» de Lee Child sera déclinée sur le petit écran grâce à Amazon Prime Video. La plateforme de streaming a déjà trouvé son showrunner en la personne de Nick Santora (Prison Break, Scorpion). La première saison sera consacré au premier roman de la saga (qui en compte 24 au total, ndlr), «The Killing Floor», publié en 1997 et qui voit le héros se rendre en Géorgie pour enquêter sur la mort d’un musicien de blues.

«Lee Child a créé un personnage et un monde incroyables. Ce sera le but de chaque auteur, producteur, acteur, et membre de l'équipe de capturer l'essence des livres. Et heureusement, Lee est là et continuera d'être là, pour nous aider à nous guider sur la voie ces séries. Il est le pouls de Jack Reacher», précise Nick Santora au site Deadline. Aucune information concernant la date de diffusion, ou le casting, n’a été révélée pour le moment.

Netflix donne une saison 3 à «YOU»

C’est sur les réseaux sociaux que Netflix a officialisé la commande d’une saison 3 pour «YOU», une des séries à succès de la plateforme de streaming lancée en septembre 2018.

Ce troisième chapitre sera composé de dix nouveaux épisodes, et est attendue dans le courant de l’année 2021. Les téléspectateurs retrouveront au casting les comédiens Penn Badgley et Victoria Pedretti. L’histoire suit Joe, un modeste libraire new-yorkais qui a une fâcheuse tendance à développer un délire obsessionnel pour les jeunes femmes dont il tombe amoureux. Et qui est (vraiment) prêt à tout pour s’immiscer dans la vie de celles-ci, qu’elles le veuillent. Ou non.

Le Megxit ne sera pas traité dans «The Crown»

Les fans de « The Crown » qui se frottaient les mains en se pensant que le Megxit serait potentiellement à l’origine d’une saison mémorable de la série de Netflix peuvent d’ores et déjà revoir leurs ambitions à la baisse. Voir faire une croix dessus. Dans un entretien accordé à ew.com, Peter Morgan, scénariste et créateur de «The Crown» a précisé que la série ne se poursuivra pas jusqu’à cet événement, précisant ne pas être à l’aise à l’idée de traiter des faits qui ne sont pas assez éloignés dans le temps.

«Je sais à quel moment se terminera ma série : ce sera bien avant notre époque contemporaine. Je me sens mal à l'aise à l'idée d'écrire à propos d'événements se déroulant trop proches de nous. Je préfère laisser passer un certain laps de temps. Parce qu'il y a cette phase durant laquelle, si vous écrivez sur un sujet d'actualité, vous créez quelque chose de l'ordre du journalisme. Parce qu'on est trop collé au moment présent», explique-t-il. «Si vous attendez un certain temps, si vous laissez passer 15 ou 20 ans, essentiellement une génération, alors vous pouvez en parler un peu librement comme un drama», poursuit-il.