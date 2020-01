Quentin Tarantino veut réaliser la série «Bounty Law»

Quentin Tarantino envisage de donner vie sur le petit écran à la série «Bounty Law» aperçue dans son film «Once upon a time… in Hollywood». Le réalisateur a déjà écrit les cinq épisodes.

Dans une interview accordée au site américain Deadline, il confirme également son intention de réaliser chacun d’entre eux. «Ce n’est pas une série sur Rick Dalton jouant Jake Cahill. C’est sur Jake Cahill. Cela m’est venu en regardant des épisodes de Wanted, Dead or alive, et Tales of Wells Fargo, ces programmes d’une demi-heure qui m’ont permis de comprendre l’ambiance de Bounty Law, le genre de série dans laquelle jouait Rick. Je les aimais déjà avant, mais là, je me suis vraiment plongé dedans. (…) Et je me suis demandé : ‘Est-ce que je suis capable de faire ça ?’ J’ai fini par écrire 5 épisodes d’une demi-heure chacun. Donc je vais le faire, et tous les réaliser», explique Quentin Tarantino.

Si l’intention et l’envie sont là, rien ne dit que le réalisateur – qui a déclaré que son dixième film serait son dernier pour le cinéma – mènera ce projet à son terme. La question se pose également concernant la possibilité de voir Leonardo Di Caprio reprendre le rôle principal. Ce qui semble improbable. Pour le moment, cette idée, aussi séduisante soit-elle, reste donc un rêve lointain pour les fans de Quentin Tarantino.