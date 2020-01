Une parodie animée sur la famille royale, la dernière saison de «Homeland» sur Canal+, une date pour la suite d’«Altered Carbon»… Les 3 infos TV

Une parodie animée sur la famille royale, la dernière saison de «Homeland» sur Canal+, une date pour la saison 2 d’«Altered Carbon»… Les 3 infos TV à retenir.

Une parodie animée sur la famille royale

La plateforme de vidéo HBO Max a passé commande de «The Prince», une série animée parodique sur la famille royale britannique. Elle sera inspirée de certains posts sur Instagram du compte de Gary Janetti auteur de «Family Guy» et producteur de «Will & Grace» à qui a été confié le scénario. Le show mettra en scène la famille Windsor vue à travers les yeux du jeune prince George.

La dernière saison de «Homeland» arrive sur Canal+

L'heure de dire au revoir à Carrie Mathison (Claire Danes) a bientôt sonné. L'agent est rappelée à son devoir d’espionne pour une dernière mission à haut risque en Afghanistan dans la huitième et ultime saison de la série «Homeland» qui arrivera à L'Heure US sur Canal+Séries à partir du 10 février, les lundis à 22H05 (1 épisode/soirée), et disponible sur myCanal. Dans les derniers épisodes, qui promettent action et émotion, Carrie va devoir affronter le puissant leader Haissam Haqqani qu’elle avait déjà traqué il y a des années.

Une date pour la saison 2 d’«Altered Carbon»

Voilà deux ans que les fans l'attendaient, la saison 2 d'«Altered Carbon» sera dévoilée le 27 février prochain sur Netflix. Pour mémoire, la série de science-fiction est inspirée des romans de Richard K. Morgan, et plonge en 2384 à une époque où les souvenirs d'une personne peuvent être transférés dans une autre. 250 ans après sa dernière incarnation, un ancien soldat d'élite devenu mercenaire interprété par Joel Kinnaman est «réveillé» par les autorités pour enquêter sur un meurtre.