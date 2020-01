«Vice» : Christian Bale dans la peau de Dick Cheney

Avec «Vice», le réalisateur Adam McKay signe une comédie satirique sur la carrière politique controversée de Dick Cheney, et l’impact colossale de ce dernier sur le visage actuel des États-Unis d’Amérique.

L’histoire démarre dans les années 1960, au moment où Lynne Cheney, sa jeune épouse, vient d’aller le sortir de la cellule de dégrisement où il se trouvait après une énième arrestation pour ivresse sur la voie publique. Elle ne peut tolérer la situation plus longtemps, et le presse de se reprendre en main. Ce que fais Dick Cheney en décrochant un emploi en tant qu’assistant à la Maison Blanche auprès de Donald Rumsfeld. Cela marque le début de son ascension irrésistible vers des postes qui lui conféreront toujours plus de pouvoir, et feront de lui une des éminences grises incontournables du parti Républicain.

Après son travail remarqué à la direction de «The Big Short, le casse du siècle», Adam McKay, qui est également un ancien scénariste pour l’émission satirique Saturday Night Live diffusée sur la chaîne américaine NBC, réussi le tour de force à transformer quarante années de la vie de Dick Cheney en un récit passionnant. Des années 1960 jusqu’à la fin de sa carrière en politique, en passant par les différents postes occupés sous les ordres des nombreux présidents pour lesquels il a travaillé à la Maison Blanche, ce film démontre de manière énergique comment l’influence de cet homme a considérablement pesé dans l’évolution de la place des États-Unis sur la scène internationale. Et au cœur même de la politique américaine.

Pour incarner l’ancien vice-président américain, Adam McKay a fait appel à Christian Bale, dont les talents de transformiste ne sont plus un secret pour personne. Et qui parvient à donner vie à son personnage avec la même conviction sur quatre décennies. Il est rejoint au casting par Steve Carell – étonnant dans le rôle de Donald Rumsfeld – et Amy Adams dans celui de Lynne Cheney. Sam Rockwell est hilarant dans son incarnation de George W. Bush. Une satire politique captivante à ne pas manquer.

Vice, le 3 février à 20h50 sur Canal+Cinéma (et sur myCANAL)