Issa Doumbia sur W9, Amazon adapte Alex Cross en série, «Baptiste» de retour avec une saison 2… les 3 infos TV à retenir

Issa Doumbia à la tête d’une émission sur W9 ; Tchéky Karyo annonce une saison 2 pour «Baptiste» ; la saga littéraire Alex Cross adaptée en série par Amazon Prime Video : voici les trois infos TV à retenir.

W9 confie une émission à Issa Doumbia

W9 continue de faire confiance à Issa Doumbia. Le comédien, qui a récemment animé «Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier» sur la chaîne, sera prochainement à la tête de l’émission «Les Belges contre attaquent», révèle le magazine Télé Star. Ce divertissement, prévu pour être diffusée en prime time, verra deux équipes, une belge et l’autre française, à travers des défis et des sketches où ils s’amuseront des préjugés et des différences entre les deux pays. Aucune date de diffusion n’a été dévoilée pour le moment.

Tchéky Karyo annonce une saison 2 pour «Baptiste»

Spin-off de «The Missing», «Baptiste» sera de retour sur France 3 en 2020 avec une saison 2, a annoncé Tchéky Karyo, qui interprète le personnage principal, dans un communiqué. «Je suis tellement excité et fier de Harry et Jack (Williams, les créateurs de la série, ndlr) pour leur nouvelle histoire audacieuse qui se passe en Hongrie. J'ai hâte de me préparer pour la nouvelle aventure de Julien et pour les émotions qu'il va vivre. J'ai hâte de partager ce voyage incroyable», a précisé le comédien.

Le tournage de la saison 2 doit débuter en février à Budapest. A noter la présence de Fiona Shaw (Killing Eve) au casting de ce deuxième chapitre.

Amazon Prime va adapter la saga littéraire Alex Cross en série

Selon le site américain Variety, Amazon Prime Video a lancé l’adaptation en série télévisée des romans de James Patterson, Alex Cross, le nom d’un agent senior du FBI travaillant à Washington. Un personnage déjà incarné au cinéma par Morgan Freeman dans Le collectionneur (1997) et Le masque de l’araignée (2001). Le comédien Tyler Perry avait également prêté ses traits au héros dans un film intitulé Alex Cross (2012). Pour le moment, on ignore quel roman – sur les 29 que comptent la collection – sera adapté pour la saison 1.