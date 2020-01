Top Chef 2020 : ce qu'il faut savoir sur la 11e saison

La 11e saison de Top Chef sera lancée le 19 février prochain, sur M6, à 21h05. C’est le chef triplement étoilé Paul Pairet, qui dirige le prestigieux restaurant Ultraviolet à Shanghai, qui prendra la place de Jean-François Piège au sein du jury.

Il rejoint Philippe Etchebest, Michel Saran et Hélène Darroze dans les rangs du célèbre concours culinaire. «Je n'ai pas hésité longtemps avant d'accepter. Ce n'est pas une proposition que l'on peut négliger», a-t-il confié au site Télé Star. Cette nouvelle saison verra 15 candidats – 14 professionnels et un amateur, Gratien, lauréat de l’émission Objectif Top Chef – tenter de succéder à Samuel, le vainqueur de la précédente édition.

La nouvelle saison de #TopChef arrive dès le mercredi 19 février à 21:05, présentée par @Steph_Rotenberg !#PaulPairet, considéré comme le chef le plus innovant de sa génération, rejoint @MichelSarran1, @HeleneDarroze et @Chef_Etchebest dans le jury pic.twitter.com/XkO51XSCLt — M6 (@M6) January 28, 2020

Dans cette 11e saison placée sous le signe de l’audace et de l’éco-responsabilité, une thématique «anti-gaspillage» sera organisée lors de l'épreuve des enfants. Yann-Artus Bertrand sera l’invité d’honneur de cette épreuve organisée dans les locaux de sa Fondation Good Planet créé en 2005.

L’émission sera également marqué par le retour d’anciens candidats, la présence de chefs français et internationaux, et bien évidemment les épreuves qui font le succès du concours culinaire depuis plus de 10 ans (boîte noire, guerre des restaurants, etc.).