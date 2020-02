«Baron Noir», saison 3 : Kad Merad à la conquête du pouvoir (SPOILERS)

Kad Merad enfile à nouveau le costume de l’homme politique Philippe Rickwaert dans la saison 3 de «Baron Noir». Une course haletante à la conquête de l’Elysée déclinée en huit épisodes à suivre dès le 10 février, à 21h, sur Canal+ et myCANAL.

Après avoir aidé à l’élection des deux derniers présidents de la République, et malgré l’existence d’un casier judiciaire qui ne lui facilite pas la tâche, Philippe Rickwaert est enfin libéré de l’ombre de ceux dont il a si longtemps servi les ambitions. Le voilà face aux champs de ruines qu’est devenu le Parti Socialiste. Loin de se décourager, il aborde l’exercice avec une énergie nouvelle, et la croyance de pouvoir devenir le porte-voix de ses propres convictions sur un échiquier politique structuré autour de trois grands courants : la droite radicalisée de Lionel Chalon, la gauche radicale incarnée par Michel Vidal, et le libéral-socialisme pro-européen de la présidente Amélie Dorendeu. Et il ne veut rien de moins que présenter sa propre candidature à l’élection présidentielle.

Philippe Rickwaert cumule les handicaps sur la ligne de départ, avec une image trop «ancien monde», un passif avec la justice, et un parti à reconstruire. Mais il sait aussi pouvoir compter sur ses forces, à commencer par de précieux alliés – avec quelques surprises à la clef – et surtout, un sens politique hors du commun. Dans un contexte international où le populisme gagne du terrain, et où les sujets de fonds, aussi importants soient-ils (écologie, inégalités, etc.), semblent passer au second plan, Philippe Rickwaert va avoir fort à faire pour créer des alliances, et se propulser sur le devant de la scène. Mais les embûches, et les surprises, vont rapidement lui compliquer la tâche.

Anatomie de la vie politique française

Co-créateur et scénariste de cette saison 3 de «Baron Noir», Eric Benzekri parvient à donner un nouvel élan à une série déjà acclamée par le public et la critique en faisant entrer les personnages dans une compétition élyséenne où tous les coups sont permis. Le personnage interprété par Ked Merad se retrouve au cœur d’une bataille politique où chaque décision peut faire, ou défaire, un candidat. Ce troisième chapitre aborde également une question fascinante, celle qui entoure les institutions de la France, et la nécessité de repenser, ou pas, la manière dont sont désignés les élus. A commencer par le président de la République.

Encore une fois, Kad Merad est brillant dans le rôle de cet ancien-député de Dunkerque prêt à prendre son indépendance, et à en assumer les conséquences au nom de ses convictions personnels. Le comédien est parfaitement épaulé à l’écran par un casting prestigieux, notamment Anna Mouglalis, François Morel, Astrid Whettnall, Rachida Brakni (époustouflante de justesse), Patrick Mille, Hugo Becker ou encore Alex Lutz. Le rythme est soutenu, la tension est palpable, et dès le premier épisode, il est impossible de décrocher les yeux de l’écran. Quel plaisir de retrouver le Baron Noir en action !

Baron Noir, saison 3, à partir du 10 février à 21h sur Canal+ et sur myCANAL