Une série sur Greta Thunberg, Sex Education prolongée, un reboot des Experts, les 3 infos TV à retenir

Une série sur Greta Thunberg en préparation, Netflix officialise le renouvellement de «Sex Education», un reboot des «Experts» en préparation, voici les 3 infos TV à retenir.

La BBC prépare une série sur Greta Thunberg

La chaîne britannique BBC a annoncé la production d’une série documentaire consacrée à la militante suédoise – et «personnalité de l’année 2019» selon le prestigieux Time Magazine – Greta Thunberg. L’histoire sera centrée sur la «croisade internationale» de cette adolescente de 17 ans au profit de la cause écologique, au gré de ses rencontres avec des scientifiques et dirigeants politique de premier plan, ainsi que sur «son voyage vers l’âge adulte», précise un communiqué des studios de la BBC. D’autres moments la verront dans des moments plus calmes «pendant lesquels elle écrit ses discours percutants, maintenant diffusés et analysés dans le monde entier», est-il précisé.

BBC Studios’ Science Unit announces series with Greta Thunberg.@bbcstudios’ award winning Science Unit announces a brand new series with Swedish environmental activist @GretaThunberg at Showcase 2020 event.https://t.co/9Xgx3bs8Kw pic.twitter.com/vK9KnQh03Z — BBC Studios Press Office (@BBCStudiosPress) February 10, 2020

«Le changement climatique est probablement l’enjeu le plus important de nos vies, il semble donc opportun de réaliser une série qui explore les faits scientifiques derrière ce sujet complexe», souligne le producteur exécutif de BBC Studios, Rob Liddell. Aucunes informations concernant la date de diffusion, le titre de la série, et le nombre d’épisodes n’ont été communiqué pour le moment.

Netflix donne une saison 3 à «Sex Education»

Ce n’est pas une surprise, plutôt un soulagement. Netflix a officiellement annoncé le renouvellement de sa série à succès, «Sex Education», pour une saison 3. Une annonce révélée avec humour sur le compte Twitter de la plateforme de streaming.

Oui c'est une annonce officielle : il y aura une saison 3 à Sex Education ! — Netflix France (@NetflixFR) February 10, 2020

Bien évidemment, Netflix n’a donné aucune précision sur la date de diffusion de ce troisième chapitre. Mais les fans ont désormais la garantie de retrouver les personnages de Maeve, Otis, Eric, Aimee, Rahim, et les autres dans de nouvelles aventures. Ce qui est déjà très bien !

Un reboot des «Experts» pour les 20 ans de la série ?

La chaîne américaine CBS travaille actuellement sur la production d’un reboot de la série «Les Experts» à l’occasion de son 20e anniversaire, la fiction produite par Jerry Bruckheimer ayant débuté son aventure télévisuelle en octobre 2000. Que les fans qui craignent d’être décus se rassurent.

Le projet consiste en une mini-série bouclée dans laquelle les acteurs principaux reprendraient leurs rôles le temps de quelques épisodes, notamment William Petersen (Gil Grissom), Jorja Fox, et peut-être Marg Helgenberger, George Eads, Gary Dourdan and Paul Guilfoyle. Reste à voir si la qualité du scénario et des intrigues développées seront à la hauteur.