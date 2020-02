La saison 5 de «Better call Saul» arrive sur Netflix

La saison 5 de «Better call Saul» démarre sur Netflix le 24 février. Les téléspectateurs vont découvrir, avec fascination, la fin de la mutation de Jimmy McGill en Saul Goodman.

Ce cinquième chapitre reprend là où se concluait le précédent, au moment où Jimmy McGill se dirigeait irrémédiablement vers l’appropriation de sa nouvelle identité, celle de Saul Goodman, l’avocat véreux et amoral aperçu dans «Breaking Bad», la série dont «Better call Saul» est le spin-off. Et qui, pour le plus grand plaisir des fans de l’originale, a réussi le tour de force de maintenir l’excellence de sa prestigieuse aînée depuis son lancement en 2015.

Après avoir essayé d’amender sa réputation aux yeux de son frère, et prouver qu’il pouvait devenir un brillant avocat, Jimmy McGill s’apprête à complètement s’abandonner dans ses nouvelles activités, à savoir devenir le défenseur des truands en tout genre. Une métamorphose qui ne va pas épargner Kim Wexler, sa petite-amie, dont la trajectoire personnelle se trouve aux antipodes de celle de celui qu’elle continue d’appeler Jimmy.

Au même moment, la tension monte entre Edouardo Salamanca et Gus Fring, deux hommes en lutte pour le contrôle du marché de la drogue. Ce dernier a lancé la construction d’un laboratoire pour fabriquer de la méthamphétamine. Un projet à l’origine de nombreuses difficultés que Mike Ehrmantraut est chargé de régler. Menacé par le clan de Salamanca, Nancho Varga va devoir rester sur ses gardes s’il souhaite rester en vie.

Création de Vince Gilligan et Peter Gould, «Better call Saul» entame son avant-dernière saison – la série prendra se conclura à la fin de la saison 6 – avec ce cinquième chapitre qui s’annonce tout aussi captivant que les précédents. Bob Odenkirk est toujours aussi étincelant dans l’interprétation du rôle principal. Tout comme Rhea Seehorn, qui joue avec maestria Kim Wexler.

Après avoir le plaisir de retrouver les personnages de Gus Fring, ou de Mike Ehrmantraut, les fans de «Breaking Bad» vont voir réapparaître l’acteur Dean Norris sous les traits de l’agent de la DEA, Hank Schrader (et son coéquipier, Gomez), dans un poignée d’épisodes. La cerise sur le gâteau pour une saison 5 qui promet de régaler les téléspectateurs.

«Better call Saul», saison 5, à partir du 24 février sur Netflix