«Copland» : le film avec Sylvester Stallone va devenir une série

«Copland», le film de James Mangold sorti en 1997 avec Sylvester Stallone en vedette, va devenir une série pour Paramount+.

Il avait été annoncé en début d'année qu'une série télévisée adaptée de «Cop Land» de James Mangold («Walk the Line», «Un parfait inconnu») était en développement. Selon Deadline, la série a finalement trouvé preneur du côté de Paramount+.

Réalisateur du film original, James Mangold, qui travaille actuellement sur «High Side», un thriller avec Timothée Chalamet, co-écrira le scénario avec Robert Levine, co-créateur de «The Old Man», et assurera la réalisation et la production.

«Cop Land» mettait en vedette Sylvester Stallone dans l'un de ses meilleurs rôles, celui du shérif de Garrison, une petite ville du New Jersey, qui va s'opposer à des policiers new-yorkais corrompus résidant dans la région. Harvey Keitel, Ray Liotta, Peter Berg, Robert Patrick, Michael Rapaport, Annabella Sciorra, Noah Emmerich et Robert De Niro faisaient également partie de la distribution.

Ce ne sera pas la première incursion de James Mangold à la télévision, pour laquelle il a réalisé les pilotes des séries «NYC 22» et «Vegas».