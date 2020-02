L’avenir de «Lucifer», le retour de «Ray Donovan», Sophia Loren sur Netflix, les 3 infos TV à retenir

La série «Lucifer» pourrait revenir, une saison 8 de «Ray Donovan» n’est pas exclue, Netflix achète le film «The Life Ahead» avec Sophia Loren, voici les 3 infos TV à retenir.

La série «Lucifer» pourrait être (encore) sauvée

Cette série est increvable. Les fans de «Lucifer» seront ravis d’apprendre qu’une saison 6 pourrait voir le jour. Selon le site américain TVLine, Netflix est actuellement en discussion avec la société Warner Bros. Television pour prolonger la série portée à l’écran par le comédien Tom Ellis, et qui devait prendre fin à l’issue de la diffusion de son cinquième chapitre.

Ce n’est pas la première fois que «Lucifer» voit son existence menacée, puisque la série avait été annulée par la chaîne américaine FOX en 2018 avant que Netflix accepte de lui donner une nouvelle chance avec une saison 4, puis une saison 5. Qui devait être la dernière. Mais qui pourrait ne pas l’être finalement.

Le retour de Sophia Loren au cinéma se fera sur Netflix

Selon le site américain Deadline, Netflix vient d’acheter les droits de diffusion du film italien d’Eduardo Ponti, «The Life Ahead», qui marque le grand retour de Sophia Loren au cinéma. Elle y incarne le rôle d’une survivante de l’Holocauste qui prend sous son aile un migrant sénégalais de 12 ans, Momo. Il s’agit de l’adaptation cinématographique du roman de Romain Gary, La vie devant soi (lui-même déjà adapté en 1977 par Moshé Mizrahi avec Simone Signoret dans le rôle principal).

«Je ne pouvais pas être plus heureuse de travailler avec Netflix sur un film aussi spécial. Durant ma carrière, j’ai travaillé pour les plus grands studios, mais je peux décemment dire qu’aucun d’eux ne possédait l’étendue et la diversité culturelle de Netflix, et c’est ce que j’aime chez eux», a expliqué la comédienne dans un communiqué.

Un adieu digne de ce nom pour «Ray Donovan» ?

Annulée brutalement la semaine dernière par la chaîne américaine Showtime après 7 saisons, «Ray Donovan» pourrait finalement avoir une conclusion en bonne et due forme avec un 8e chapitre. Un nouvel espoir né suite au message posté par le comédien Liev Schrieber sur son compte Instagram dans lequel il remercie les fans pour leur soutien suite à l’annulation de la série, mais aussi, et surtout, le fait que leur voix aurait été «entendues». Ce qui laisserait penser qu’une saison 8 pourrait voir le jour prochainement.

«C’est difficile de décrire à quel point il est merveilleux, pour nous, les membres de la Ray Donovan family, d’avoir été suffisamment chanceux pour être témoins de tout l’amour et de tout le soutien que vous avez exprimé pour notre série depuis la nouvelle de son annulation. Ce qui est encore plus incroyable, c’est qu’il semble que vos voix ont été entendues. Il est trop tôt pour dire comment et quand, mais avec un peu de chance et votre soutien continu, il y aura encore plus de Ray Donovan», a écrit l’acteur. Aucune annonce officielle n’a été faite pour le moment de la part de Showtime.