Laurent Romejko réagit à l’annonce de l’arrêt du jeu «Des chiffres et des lettres»

Laurent Romejko a commenté ce lundi l'annonce de l’arrêt du jeu culte «Des chiffres et des lettres», faisant part de sa tristesse.

C'est la fin d'un monument de la télévision française. Après plus de cinquante ans d’existence, le jeu «Des chiffres et des lettres» va disparaître du petit écran à la rentrée. «C'est une décision difficile, mais nous avons fait le choix d'arrêter ce programme», a déclaré Stéphane Sitbon-Gomez, dans une interview à la Tribune Dimanche. Une décision qui attriste Laurent Romejko, qui l'anime depuis 1992.

«C'est une fin qu'on présumait depuis deux ans, depuis le passage de la semaine aux week-ends. Ce n'est peut-être pas de la déception mais de la tristesse», a déclaré l’animateur de 60 ans, ce lundi 6 mai, dans Culture médias sur Europe 1, pour commenter la décision de France Télévisions. «Il y a de l'émotion à l'annonce de cet arrêt. C'est un ovni dans le PAF. C'est une émission très silencieuse, avec ses gimmicks, avec son fameux ding-dong de fin, ses gimmicks de consonnes/voyelles. C'est une émission qui a ses passionnés, mais qui ne ressemblait à aucune autre», a-t-il ajouté.

Une première petite mort

«Après, depuis deux ans, quand on est passé sur une programmation le week-end, on a bien senti qu'il y avait une baisse de régime. On savait qu'on ne serait pas encore là dans cinquante ans (...) En diffusion hebdomadaire, c'est toujours plus dur, on savait par expérience que ce serait aléatoire au niveau des audiences. (...) On n'a pas le même horaire de diffusion le samedi et le dimanche... L'absence d'horaires fixes n'aide pas avec le public, a fortiori avec le nôtre. Ce ne sont pas des mises en place qui nous favorisaient», a-t-il confié dans Le Parisien.

«Il aurait fallu arrêter il y a deux ans. La programmation le week-end, c'était la chronique d'une mort annoncée», a de son côté réagi auprès de l'AFP Patrice Laffont, un des premiers présentateurs du jeu et producteur. «Cinquante ans d'émission, ça n'existera plus jamais ! C'était une émission toute particulière, sur des critères très simples que les Français apprennent à l'école, les chiffres et les lettres», a-t-il ajouté.

Proposée seulement le week-end depuis la rentrée 2022, l’émission créée par Armand Jammot, est née le 19 septembre 1965 sous le nom «Le mot le plus long», avant de le changer le 4 janvier 1972 et de devenir pendant plusieurs décennies un rendez-vous quotidien des Français.

Depuis la création de l'émission en 1965, une animatrice et cinq animateurs se sont succédé : Christine Fabréga (1965-1970) ; Patrice Laffont (1972-1989) ; Bernard Étienne (1984) ; Laurent Cabrol (1989-1991) ; Max Meynier (1991-1992), enfin Laurent Romejko, du 30 juin 1992 à 2024.

A noter qu’une émission destinée à célébrer les meilleurs moments du programme devrait être diffusée cet été.