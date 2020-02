Une intime conviction : l’affaire Viguier en fiction

Pour son premier long métrage, Antoine Raimbault signe «Une intime conviction», un thriller judiciaire inspiré de l’affaire Viguier. Avec Marina Foïs dans le rôle principal.

La comédienne incarne le personnage de Nora, une femme qui fût jurée lors du premier procès de Jacques Viguier en 2009. Accusé du meurtre de sa femme, ce dernier a été innocenté lors de son procès en première instance. Mais l’appel du jugement demandé par le procureur général conduit à un nouveau procès. Nora est convaincue de l’innocence de Jacques Viguier, et craint qu’une erreur judiciaire soit commise. Elle décide dès lors de convaincre un ténor du barreau d’assurer sa défense. Et de s’impliquer corps et âmes dans la préparation du procès.

Salué par la critique, «Une intime conviction» se penche sur l’une des affaires juridiques les plus controversées de ces dernières années. Marina Foïs, encore une fois, démontre l’étendue de son talent dans le rôle de Nora, un des seuls personnages fictifs du film. «Tout est vrai. Mais il faut trouver un personnage car sans personnage il n’y a pas de point de vue. De mon obsession pour l’affaire est née une obsession de cinéma qui a engendré un personnage obsessionnel. La boucle est bouclée», confiait à ce propos Antoine Raimbault au moment de sa sortie en salles.

Olivier Gourmet incarne le ténor du barreau Eric Dupont-Moretti, tandis que Laurent Lucas prête ses traits à Jacques Viguier.

Une intime conviction, le 26 février à 21h sur Canal+ (et sur myCANAL)