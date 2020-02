La série animée «Tu mourras moins bête» revient avec une saison 3 sur Arte

La série d’animation scientifico-trash «Tu mourras moins bête» revient avec une saison 3 désopilante sur Arte à partir du 2 mars, à 20h50, avec 30 épisodes inédits.

C’est en janvier 2016 que la chaîne franco-allemande a lancé l’adaptation de la bande dessinée de Marion Montaigne, et depuis le succès ne cesse de croître. Les téléspectateurs avides de savoir se régalent en écoutant la voix du professeur moustache – dont le doublage est assuré par François Morel (Baron Noir) – expliquer les grandes et les petites énigmes du quotidien. Tout cela avec l’aide de son fidèle assistant, et souffre-douleur attitré, Nathanaël. A chaque épisode, «Tu mourras moins bête» réussi le tour de force de démystifier le savoir scientifique à travers le dessin, et à grand renfort d’un humour qui ne fait pas dans la dentelle.

«Le dessin permet de scénariser un univers où rien n’est grave et où tout est possible. Je peux verser dans le ‘trash’, faire exploser mes personnages, montrer frontalement la sexualité, la maladie, la décomposition des corps. La nature humaine peut se révéler angoissante, alors autant en rire !», explique Marion Montaigne.

Le désir féminin, le fonctionnement du système digestif, le pervers narcissique, les voyages interstellaires... la diversité des sujets traités fait la force du programme. Comme sa faculté à puiser dans la culture populaire pour révéler les incohérences de certains films et/ou séries télévisées telles que «Minority Report » ou «Game of Thrones». «Je me souviens, par exemple, d’un virologue furieux de la manière dont le film Annihilation, dans lequel joue Natalie Portman, traite de la génétique, et particulièrement du transfert de gènes. Il m’a expli­qué que l’on ne peut absolument pas opérer ce genre de mutation aussi facilement. J’en ai tiré un épisode de cette troisième saison. La culture populaire constitue un bon outil pour aborder les sujets techniques», précise Marion Montaigne.

«Tu mourras moins bête» est également accessible sur le site arte.tv. Et sur Youtube, six chercheurs se sont mis dans la peau du professeur Moustache pour répondre à diverses questions comme Pourra-t-on respirer sous l’eau ? Qu’est-ce qu’un chercheur ? Qu’est-ce qu’un vaccin ? Et bientôt Les chats sont-ils si expressifs que ça ? Que faire en cas de décès dans l’espace ? Peut-on voyager dans le temps ?