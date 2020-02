«Les bracelets rouges» : Ce que l’on sait de la saison 3

La saison 3 de la série événement «Les bracelets rouges» revient sur TF1 avec des surprises de taille. Et encore une fois, beaucoup d’émotions.

Ce nouveau chapitre, qui compte 8 épisodes, voit revenir tous les personnages principaux. Mais la vie de Thomas, Roxane, Mehdi, Louise et Côme va connaître de sérieux changements. Certains d’entre eux seront amenés à quitter les murs de l’hôpital, et réapprendre à vivre parmi les jeunes de leur âge. Un retour à la réalité qui ne se sera pas sans difficultés. Clément, dont la sortie est imminente, craint que cette séparation sonne le glas de leur amitié.

La bande d’ados va également faire la rencontre d’une nouvelle patiente, Nour. Âgée de 17 ans, la jeune fille est encore bouleversée par la découverte de la maladie. Elle qui n’a jamais pris de décision seule se retrouve face à elle-même. Sa présence ne passe pas inaperçue. Plutôt introvertie au début, elle va rapidement développer des liens avec les pensionnaires de l’hôpital.

Succès d’audience depuis son lancement en 2018, le retour de la série «Les bracelets rouges» pour cette saison 3 est très attendu par les fans. Ceux-ci vont découvrir le visage de la comédienne Hanane El Yousfi dans le rôle de Nour, une nouvelle patiente qui va intégrer la bande d’ados. Elle sera accompagnée de Biyouna (Le Grand Bazar) qui jouera sa grand-mère, de Farida Rahouadj, sa mère et Fatima Adoum, sa tante. Une famille qui sera marquée profondément par l’hospitalisation de la jeune fille. «Ils sont assez soudés. Ses proches prennent beaucoup d’espace et l’empêchent un peu de trouver ses marques. Sa famille pense l’aider et lui apporter du soutien mais on va découvrir que ce n’est pas toujours le cas...», explique notamment Hanane El Yousfi.

Parmi les changements, les téléspectateurs remarqueront une présence plus limitée de Camille Lou à l’écran, en raison de bouleversement vécu par son personnage. L’humoriste Jarry, qui incarnait le prof de théâtre de l’hôpital, quitte le casting en raison d’un emploi du temps chargé. Il laisse sa place à Pierre-François Martin-Laval, l’ancien membre des Robin des bois, qui jouera son remplaçant.

«Les bracelets rouges», saison 3, à partir du 9 mars à 21h05 sur TF1