«Une belle histoire» : la nouvelle série du créateur d'«Un village français»

La série «Une belle histoire», dramédie signée par le créateur d'«Un village français», sera diffusée à partir du 11 mars sur France 2.

Série sur l’amour, le couple et l’amitié en huit volets, «Une belle histoire» est adaptée du programme «Cold Feet» - série britannique à succès de la fin des années 1990 - par les créateurs d’«Un village français» (Frédéric Krivine et Emmanuel Daucé).

Réalisée par Nadège Loiseau («Le petit locataire ») et Marie-Hélène Copti, elle raconte «les routes croisées, rythmées et imprévisibles de trois couples en quête de ce qu’on appelle le bonheur». Trois hommes et trois femmes incarnés par Tiphaine Daviot (HP, Lazy Company), Sébastien Chassagne (« Irresponsable »), Louise Monot, Ben, Juliette Navis et Jean-Charles Clichet.

Le pitch : David (Sébastien Chassagne) a perdu Anaïs, la femme de sa vie, dans un accident de montagne. Cinq ans plus tard, alors qu'il vit seul avec son hamster, il peine à payer son loyer quand il rencontre Charlotte (Tiphaine Daviot). David a un véritable coup de foudre. Mais est-il vraiment prêt à rencontrer la deuxième femme de sa vie ? Problème, celle-ci est déjà en couple avec Eric (Thierry Neuvic), son compagnon de 15 ans son aîné… Pour ses galères d'appartement, David peut heureusement compter sur ses amis, deux couples qui traversent eux-mêmes des étapes importantes de leur vie...

«Emmanuel Daucé, le producteur, m’a proposé d’adapter 'Cold Feet', une série britannique de 1999. Je lui ai répondu en plaisantant que j’étais un peu jeune pour faire des adaptations ! J’ai regardé les six premiers épisodes, un peu datés mais efficaces, et il m’a paru possible, au vu du sujet — les histoires croisées de trois couples — de tirer cela à moi et de développer ma propre série, raconte le créateur d’«Un village français» à Télérama. J’ai eu envie d’explorer le dispositif conjugal et tout ce qu’on peut faire pour que cela tienne, avec l’approche psychologique qui me caractérise: j’ai commencé par aller voir quinze conseillers conjugaux !»

A noter que la fiction de France 2 a décroché le prix de la meilleure série au dernier festival de la fiction de La Rochelle et que, si l’audience est au rendez-vous, elle pourrait avoir quatre saisons.