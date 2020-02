«Prodigal Son», une sorte de «Silence des agneaux» entre père et fils, arrive sur TF1 le 10 mars

Quelques mois après son lancement réussi sur la Fox aux Etats-Unis, la série «Prodigal Son» démarre le 10 mars sur TF1.

Créée par Chris Fedak, déjà à l’origine de la série «Chuck», et produite par Greg Berlanti («Arrow», «Blindspot»), «Prodigal Son» est une série policière teintée d’humour. Elle suit les enquêtes de Malcolm Bright (Tom Payne vu dans «The Walking Dead»), un profiler de talent qui a la particularité d’avoir pour père un tueur en série célèbre (Michael Sheen, star de «Masters of Sex»).

Alors que son manque de respect pour les règles et son attitude parfois suicidaire le font renvoyer de Quantico - le jeune homme souffre en effet d'un lourd traumatisme qui lui vaut des tremblements incontrôlés et de terreurs nocturnes particulièrement violentes - il est approché par Gil Arroyo. Le policier new-yorkais, qui le connaît depuis plus de vingt ans, souhaite avoir son avis sur une enquête. Dès son arrivée sur la scène de crime, Malcolm reconnaît le mode opératoire de son père. Pour résoudre l'affaire, il décide de lui rendre visite à ce dernier en prison... Coupable de 23 meurtres, le tueur en série surnommé le Chirurgien n'a rien perdu de son sadisme...

L’équipe d’enquêteurs qui accompagne Malcolm est composée de Lou Diamond Phillips («La Bamba»), Aurora Perrineau et Frank Harts.